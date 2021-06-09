На Урале осудили россиян, помогавшим мигрантам сдавать экзамены

Вступил в силу приговор, вынесенный двум жителям Екатеринбурга, которые помогали мигрантам сдавать экзамены, необходимые для законного пребывания на территории России.

По информации пресс-службы управления ФСБ России по Свердловской области, свою преступную деятельность фигуранты вели в период с 2015 по 2019 год. Они организовали незаконное пребывание в Екатеринбурге более пяти сотен иностранных граждан: выдавали им сертификаты о знании русского языка, истории и основ российского законодательства на основании фиктивных экзаменов.

Делалось это сообщниками для того, чтобы заполучить больше клиентов и выгодно отличаться на фоне фирм, которые такие услуги предоставляют на законных основаниях.

"Противоправная схема заключалась в предоставлении мигрантам заранее подготовленных правильных ответов на тест "Говорение" для их заучивания, а также диктовку правильных ответов с использованием мобильного телефона и скрытого наушника", - пояснили в силовом ведомстве.

Железнодорожный районный суд признал граждан 1959 и 1979 годов рождения виновными в организации незаконной миграции. Им назначены наказания в виде лишения свободы на два года условно с испытательным сроком два года, а также - штрафами в размере 80 и 40 тысяч рублей.