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09.06.2021 16:01
Рубрика: Общество

Древо незнания

Некомпетентность в уходе за городскими насаждениями ведет к их гибели
Текст: Иван Ман (Тюмень)
Российская газета - Экономика УРФО № 127(8478)
Негативные моменты очередной сезонной кампании по обрезке крон деревьев в Тюмени подтолкнули председателя группы экологического контроля Общественной палаты региона Альберта Фахрутдинова к тщательному анализу практики таких работ. В разрезе следования нормативам - местным и федеральным, рекомендациям авторитетных экспертов, а также в ракурсе бюджетных затрат. По его мнению, эта во многом порочная практика, часто наблюдаемая и в других муниципалитетах страны, вызвана самодеятельностью отдельных чиновников, преследующих свои цели и менее всего озабоченных состоянием зеленых легких городов. Выход - в перенимании лучшего отечественного и мирового опыта, в унификации нормативно-правовой базы.
При деликатной обрезке - формировании кроны - дерево не погибает, но такую работу могут выполнить лишь квалифицированные специалисты. Фото: Татьяна Андреева/РГ При деликатной обрезке - формировании кроны - дерево не погибает, но такую работу могут выполнить лишь квалифицированные специалисты. Фото: Татьяна Андреева/РГ
При деликатной обрезке - формировании кроны - дерево не погибает, но такую работу могут выполнить лишь квалифицированные специалисты. Фото: Татьяна Андреева/РГ

По-прежнему широко используется так называемый топпинг - обрезка верхней части ствола и ветвей, главным образом тополей, "под столб". В десятках стран мира такой метод вообще запрещен, подчеркивает Альберт Фахрутдинов, поскольку после варварской операции существенная часть деревьев достаточно быстро погибает, часть болеет, подгнивает и впоследствии может обрушиться - от порыва сильного ветра, к примеру. Расспрашивая рабочих, занятых обрезкой, общественник многократно убеждался в том, что они, как правило, не имеют какой-либо квалификации или профессиональных навыков, с правилами содержания зеленых насаждений не знакомы, действуют по своему усмотрению, говорят, что "так начальство велело", а непосредственного контроля со стороны последнего не заметно.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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- Неудивительно, ведь в Тюмени от участников электронных торгов на право проведения работ по содержанию деревьев не требуют документально подтвердить квалификацию занятых в данной сфере людей. Судя по всему, "содержание" чиновники понимают главным образом как снос да грубую обрезку, а не как уход - полив, внесение удобрений, рыхление, лечение от вредителей и заболеваний. Топпинг преподносится как омолаживающая функция, однако он только старит деревья, ведет к их демонтажу и в конечном счете дальнейшему сокращению общегородской кроны. Площади озелененных территорий общего пользования у нас несравнимо меньше нормативных, что, напомню, подтвердила и природоохранная прокуратура. Между тем контракты многомиллионные, и подрядчики, очевидно, внакладе не остаются, - рассуждает Альберт Фахрутдинов.

После варварской операции существенная часть деревьев достаточно быстро погибает, часть болеет, подгнивает и впоследствии может обрушиться

Он предлагает ориентироваться на лучший опыт муниципалитетов РФ. Так, утвержденный в позапрошлом году комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга технологический регламент не допускает его вольную трактовку исполнителями, четко определяет сроки и периодичность работ по содержанию насаждений, категории их состояния. Здесь, в отличие от Тюмени, обязательна фотофиксация деревьев, подлежащих санитарной рубке. В сибирском же городе не требуют составлять акт обследования насаждений на месте, что, по словам эколога, позволяет специалисту делать заключение, не выходя из кабинета. В документах встречаются странные расплывчатые формулировки вроде "потенциально опасного дерева" (к примеру, к таковым относят деревья большой высоты или стоящие у тротуара), неприемлемые словосочетания типа "почти совсем" (по отношению к динамике ежегодного прироста).

Свои наблюдения, замечания, вопросы и предложения председатель группы Общественной палаты изложил в многостраничном письме, адресованном надзорным органам и администрации города.

Почему в столице падают деревья на машины
В регионах Общество Природа Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень

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