Драйверами екатеринбургского рынка складской недвижимости остаются онлайн-магазины и логистические операторы. По прогнозам аналитиков, к концу нынешнего года их доля в общем объеме спроса составит 45 и 39 процентов.

По оценке независимого эксперта Виталия Хиля, объем складских площадей классов А и В на Среднем Урале стабильно растет, сейчас он составляет 1,8 миллиона квадратных метров, вакантно всего три процента. В 2021-м планируется ввести в эксплуатацию 156 тысяч метров такой недвижимости, уже открылась первая очередь склада "Озона" на 38 тысяч квадратов и третья очередь складского комплекса "Ролси" на 51 тысячу. А всего на стадии проектирования и строительства находится 340 тысяч.

- Арендные ставки за год повысились всего на четыре процента, хотя себестоимость строительства выросла значительно из-за удорожания стройматериалов и нехватки дешевых кадров. Если раньше мы говорили о сроках окупаемости склада 8-9 лет, то сейчас - точно больше 10-ти. Некоторые компании это останавливает - они не закладывают новые объекты, поэтому к концу года или в 2022-м может возникнуть дефицит качественных площадей, - рассуждает Хиль.

Наибольшей популярностью пользуются склады в районе Кольцово - 70 процентов запросов поступает именно на эту локацию, несмотря на сложности, которые могут возникнуть из-за статуса приаэродромной территории и модернизации ЕКАД. Неплохо развиваются индустриальные парки на юге Екатеринбурга. После того как в 2023 году ЕКАД замкнут в кольцо, эта территория будет конкурировать с Кольцово, уверен аналитик. Также крупные проекты могут быть реализованы возле Березовского: компания PNK приобрела более 14 гектаров земли в районе Новосвердловской ТЭЦ, уже началось возведение распределительного центра для "Детского мира" на 64 тысячи квадратных метров. Не исключено, что и Wildberries скоро определится с земельным участком.

Большого роста товарооборота нет, но идет перераспределение каналов продаж: e-commerce забирает долю у дистрибуции и оффлайновых торговых сетей

- Онлайн-магазины хотят повысить свое присутствие в регионе, потому что сроки и стоимость доставки влияют на выбор покупателя. Большого роста товарооборота нет, но идет перераспределение каналов продаж: e-commerce забирает долю у дистрибуции и оффлайновых торговых сетей. Крупные сети тоже налаживают омниканальные продажи (подразумевающие бесшовный переход клиента между каналами общения. - прим. ред.), - рисует перспективы Хиль. - Кроме того, ряд сетей, например "Самокат", развивает формат darkstore (супермаркет, где все покупки делаются дистанционно, заказы формируются сборщиками, забираются курьерами или самостоятельно покупателями. - Прим. ред.). Под магазины-склады приспосабливают уже существующие в городе торговые помещения площадью до 200 метров.

- То, что планировали реализовать в логистике за 3-4 года, сильно приблизил 2020-й и пандемия. Количество отправок e-commerce выросло на 89 процентов, серьезно перераспределились грузы из b2b в b2c, - говорит Ирина Першуткина, директор по продажам Уральского региона компании DPD в России. - На Урале в некоторых городах рост b2c-доставок составил 100-120 процентов. В Екатеринбурге в пиковые дни мы привозили столько же посылок, сколько в доковидное время в Санкт-Петербурге в предпраздничный сезон, в ноябре-декабре. Но самым востребованным направлением оказался Север: там люди раньше сели на карантин и открыли для себя мир интернет-площадок. Тренд сохраняется и в 2021 году, наверное, рынок уже не будет прежним.

Главный урок, который вынесла транспортная компания из пандемии, - нужно предлагать многовариантные способы отправки посылки. Так, количество курьеров было увеличено на 60 процентов, к этой деятельности активно привлекались самозанятые граждане. Помимо традиционных форматов "до двери" и самовывоза из пункта выдачи широко практиковались всевозможные бесконтактные доставки по звонку. До доставки к соседям, как в Европе, не дошли, зато апробировали ship from store ("доставка из магазина"). Когда закрыли торговые центры, многие арендаторы свои площади стали использовать как склады, откуда логисты забирали товар и отвозили покупателю.