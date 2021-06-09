Пропавшая жительница Березовского найдена убитой

В Свердловской области прекращены поиски пропавшей несколько дней назад молодой женщины: ее тело найдено на Серовском тракте, подозреваемый в убийстве задержан.

35-летняя жительница Березовского (это город-спутник областного центра в 12 километрах на северо-восток) вечером 5 июня уехала в Екатеринбург на такси. Возвращалась обратно она шестого числа, предположительно, на попутке, но домой так и не доехала и на связь с близкими не выходила.

Мать пропавшей обратилась в полицию с заявлением 7 июня. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Сыщики проанализировали съемки с камер видеонаблюдения, опросили знакомых. По подозрению в убийстве задержали водителя коммерческого предприятия, ранее не раз судимого 49-летнего жителя Нижнего Тагила, который подвозил женщину.

"Сначала он заявил, что высадил пассажирку у кафе на серовской трассе. Однако, когда его показания проверили на полиграфе, стало понятно: таксист пытается ввести в заблуждение. В итоге под прессом улик он сознался в тяжком преступлении и показал место, где спрятал тело жертвы: на 31 километре автодороги Екатеринбург - Серов, замаскировав ветками", - рассказал "РГ" пресс-секретарь главка МВД области Валерий Горелых.

Как сообщил официальный представитель свердловского Следственного комитета Максим Чалков, мужчина признался, что сделал это с целью украсть принадлежащие девушке ценные вещи: у него, якобы, большие долги перед микрофинансовыми организациями, поэтому в ночь на шестое июня он специально приехал в Екатеринбург, катался по городу и искал, кого бы ограбить.

Расследование обстоятельств преступления продолжается. Подозреваемый задержан, в скором времени ему предъявят обвинение и заключат под стражу.