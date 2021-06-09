Стоимость "Северного широтного хода-2" определят в течение месяца

Параметры финансирования создания железнодорожного коридора Обская - Бованенкова - Сабетта, который называют "Северным широтным ходом-2", будут определены в течение месяца, сообщил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев по итогам совещания Госкомиссии по вопросам развития Арктики.

Он отметил, что решение хотели отложить на осень, но в результате отсрочка была дана только на месяц. Минфин и Минтранс должны определить суммарные объемы инвестиций, а также доли частного и бюджетного финансирования проекта.

Проект "Северного широтного хода-2" рассчитан на грузовую базу более 9 млн тонн в год и позволит решить вопрос транспортировки углеводородов от месторождений Ямала, которых на полуострове более 230, до трасс Северного морского пути.