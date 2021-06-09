Уральские онкологи спасли пациентку с неизлечимой опухолью

Абдоминальные хирурги Свердловского областного онкологического диспансера и сосудистые хирурги Госпиталя для ветеранов войн совместными усилиями спасли пациентку, опухоль которой считалась неизлечимой.

Опухоль поджелудочной железы - таков были диагноз женщины - является самой сложной для лечения: до самой последней стадии патология никак себя не проявляет, а когда пациент оказывается на операционном столе, общий желчный проток сдавливается, и организм уже перестает полноценно функционировать.

"Опухоль головки поджелудочной железы спровоцировала у женщины механическую желтуху. Врачи районной поликлиники купировали острое состояние и отправили ее к онкологам. Дополнительное обследование показало прорастание новообразования в брыжеечную вену и артерию, которые обеспечивают кровоснабжение тонкого и толстого кишечника", − рассказал завотделением онкодиспансера Вадим Голоднов.

Лечение проходило в несколько этапов. Сначала пациентке провели несколько курсов химиотерапии. После того, как рост опухоли прекратился, прооперировали.

Так как новообразование задело важные магистральные сосуды, онкологи к операции привлекли специалистов по сердечно-сосудистым заболеваниям. Опытный хирург провел пластику вены и артерии синтетическим протезом, что позволило полностью восстановить объем кровотока.

"Пациентка перенесла операцию без осложнений, с минимальной кровопотерей: ее выписали из стационара спустя две недели, но она говорит, что самочувствие было хорошим с первых дней", - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Сейчас доктора обсуждают возможность химиотерапевтического лечения для профилактики рецидива.