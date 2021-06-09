Уральские онкологи спасли пациентку с неизлечимой опухолью

Новости

Оперштаб: Московские врачи вылечили от COVID-19 более миллиона человек 14:13
На время ЕВРО-2020 в Петербурге ограничат использование самокатов 14:04
ЦИК: Дополнительных денег на трехдневное голосование не потребуется 13:58
В ЕС приняли резолюцию о сертификатах для путешествий после прививки 13:57
Появился первый кадр со съемок американского ремейка "Иронии судьбы" 13:56
Суд ЕС отменил решение по заморозке активов Януковича 13:50
СК: Версия с горящим ИВЛ не основная в деле о пожаре в больнице 13:48
В Алтайском крае налетчик нападал на микрофинансовые организации 13:47
Вышел трейлер мультфильма про бракованного робота "Неисправимый Рон" 13:39
Шойгу дал старт приведению всех военкоматов в образцовый вид 13:38
Депутат Киргизии оказался причастен к международному наркотрафику 13:37
Госдума приняла закон, уточняющий правила "ипотечных каникул" 13:32
Наследный принц Дании и лыжница из США покинули МОК по своей воле 13:32
Начальники генштабов СНГ обсуждают совместное учение ПВО в Петербурге 13:31
Названы регионы-лидеры по интересу к благоустройству 13:30
ЦИК: Сканеры проверки подписных листов будут применять во всех регионах 13:25
Синоптики предупредили москвичей о дожде с грозой в ближайшие часы 13:14
Создатели "Рика и Морти" анонсировали полнометражный фильм 13:09
Арбитр Маккели назначен на матч открытия Евро-2020 13:03
В Москве украли антикварную картину стоимостью более трех миллионов рублей 13:02
В Подмосковье на кладбище пришел медведь 13:00
В РСТ назвали возможные сроки начала полетов в Турцию 12:59
Эксперт: Россия не находится на пороге новой волны коронавируса 12:54
При пожаре в рязанской больнице пациентов спасли кислородные маски 12:50
Банк России разрешит выпуск зеленых облигаций по российским стандартам 12:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" предлагает скидку на подписку
"Почта России" предлагает скидку на подписку
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
В "РГ" обсудят массовый скрининг новорожденных
В "РГ" обсудят массовый скрининг новорожденных
09.06.2021 14:00
Рубрика: Общество

Уральские онкологи спасли пациентку с неизлечимой опухолью

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Абдоминальные хирурги Свердловского областного онкологического диспансера и сосудистые хирурги Госпиталя для ветеранов войн совместными усилиями спасли пациентку, опухоль которой считалась неизлечимой.

Фото: iStock
Тюменские хирурги спасли девушку с редкой опухолью сердца

Опухоль поджелудочной железы - таков были диагноз женщины - является самой сложной для лечения: до самой последней стадии патология никак себя не проявляет, а когда пациент оказывается на операционном столе, общий желчный проток сдавливается, и организм уже перестает полноценно функционировать.

"Опухоль головки поджелудочной железы спровоцировала у женщины механическую желтуху. Врачи районной поликлиники купировали острое состояние и отправили ее к онкологам. Дополнительное обследование показало прорастание новообразования в брыжеечную вену и артерию, которые обеспечивают кровоснабжение тонкого и толстого кишечника", − рассказал завотделением онкодиспансера Вадим Голоднов.

Лечение проходило в несколько этапов. Сначала пациентке провели несколько курсов химиотерапии. После того, как рост опухоли прекратился, прооперировали.

Так как новообразование задело важные магистральные сосуды, онкологи к операции привлекли специалистов по сердечно-сосудистым заболеваниям. Опытный хирург провел пластику вены и артерии синтетическим протезом, что позволило полностью восстановить объем кровотока.

"Пациентка перенесла операцию без осложнений, с минимальной кровопотерей: ее выписали из стационара спустя две недели, но она говорит, что самочувствие было хорошим с первых дней", - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Сейчас доктора обсуждают возможность химиотерапевтического лечения для профилактики рецидива.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Онкология: как победить рак

Главное сегодня

Лавров: США утаивают важные факты по делу о крушении MH17
Пострадавшие при пожаре в больнице Рязани медсестры пытались тушить огонь
Шойгу дал старт приведению всех военкоматов в образцовый вид
Курс доллара упал ниже 72 рублей впервые с июля 2020 года
В Сочи убиты два судебных пристава
Что происходит с русским языком в эпоху пандемии
Кому может понадобиться третья доза вакцины от COVID-19