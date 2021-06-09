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09.06.2021 15:36
Рубрика: Общество

Пришли на запах

У птицефабрики вновь выявили экологические нарушения
Текст: Евгений Китаев (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 127(8478)
Челябинская природоохранная прокуратура выявила нарушения законодательства в ходе совместной со специалистами Роспотребнадзора, Россельхознадзора и Росприроднадзора проверки по жалобам жителей нескольких населенных пунктов Сосновского района. Поводом стал удушливый запах, вызванный сбросом птицефабрикой "Равис" куриного помета на близлежащие поля. В отношении юрлица и должностных лиц предприятия возбуждены дела об административных правонарушениях, штрафы могут составить более 600 тысяч рублей.

Проблему с утилизацией отходов компании недавно поднимала и общественная экологическая организация "АнтиСМОГ". По данным ее руководителя Евгения Маленкина, только с апреля по сентябрь 2020 года птицефабрика вывезла на участок площадью 6,2 гектара 4,2 тысячи тонн отходов производства. По ряду выявленных фактов были возбуждены дела об административных правонарушениях, в мае сельхозпредприятие заплатило 200-тысячный штраф. Но, видимо, ситуация повторяется.

Фото: iStock
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Экоактивисты напоминают, что куриный помет - это отходы 3-го класса опасности, их нельзя просто разбрасывать на полях, поскольку они выделяют токсичные вещества, а также содержат повышенное количество тяжелых металлов, пестицидов и т.д. и представляют серьезную опасность для окружающей среды.

Руководство птицефабрики на сообщение прокуратуры и информацию экологов пока не отреагировало. Но не раз ранее заявляло о приверженности природоохранной стратегии. Например, холдинг участвует в акции "Сохраним природу вместе", установив на проходной контейнеры для раздельного сбора мусора, чтобы сотрудники могли "утилизировать накопившиеся батарейки и пластиковые крышки, приходя на работу".

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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