В лобовом ДТП под Челябинском погибли супруги и пострадала их дочь

В Челябинской области выясняют обстоятельства ночного ДТП на трассе, в которой погибла супружеская пара, а 12-летняя девочка получила серьезные травмы. Аварию спровоцировал водитель иномарки, не успевший завершить обгон, передает ГИБДД региона.

- ЧП произошло около полуночи на 119 километре автодороги "подъезд к городу Екатеринбургу" в Каслинском районе, - сообщили в пресс-службе ведомства. - 23-летний водитель Audi A6 при выполнении обгона выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение со встречным автомобилем ВАЗ-2114 под управлением 35-летнего мужчины.

В аварии погибли водитель ВАЗа и его 37-летняя супруга. Их дочь-подросток госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

Обгон на этом участке трассы разрешен. По предварительным данным, виновник аварии не сориентировался на дороге в темноте и не сумел вовремя завершить маневр.