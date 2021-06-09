В Тюмени врачи извлекли из кишечника ребенка 14 деталей от конструктора

Три операции потребовалось тюменских хирургам, чтобы удалить из кишечника несовершеннолетнего пациента 14 деталей от конструктора и восстановить работу внутренних органов.

В детское приемное отделение Областной клинической больницы №2 10-летний мальчик поступил с болью в животе и рвотой. Там заподозрили аппендицит и направили ребенка на диагностику, которая показала: в просвете кишечника есть инородные тела.

Это были болты, гайки и магнит. Причем последний "налепил" на себя детали, из-за чего образовался большой железный комок с острыми краями - это привело к перфорации (сквозному повреждению) стенок кишечника в четырех местах.

"В ходе диагностической операции мы обнаружили серьезное воспаление - перитонит, конгломерат петель кишечника, скопление инфильтрата. Ревизия выявила инородные тела в толстом и тонком кишечнике", - Валерий.

Инородные тела удалили, также потребовалось ушить кишечник, удалить воспаленные участки и скопившийся инфильтрат. Сейчас мальчик поправляется и скоро сможет вернуться домой.

"Как показывает практика, проглотить посторонний предмет могут даже взрослые дети, например, откручивая неподдающийся болт конструктора зубами. Ребенок может не придать этому значения, забыть или побояться рассказать родителям, а время в данном случае играет решающее значение", - говорит завотделением детского стационара Валерий Чевжик.