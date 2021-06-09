Программы по страхованию жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС) разработают 47 регионов, рассказал на онлайн-совещании замминистра финансов Алексей Моисеев. В 25 субъектах уже определен орган, ответственный за разработку и реализацию программ, а в 21 регионе созданы рабочие группы. Страхование жилья останется добровольным.

При страховании жилья по госпрограмме получать справки не надо - достаточно, чтобы в регионе была объявлена ЧС (наводнение, ураган или другое стихийное бедствие). Страховая выплата по программе производится по средним ценам на жилье в конкретном регионе и исходя из реальной площади. Стоимость квадратного метра определяется по приказу минстроя, и, по оценкам Всероссийского союза страховщиков (ВСС), она как минимум не ниже реальной средней стоимости. То есть гражданин получает компенсацию исходя из фактической площади жилого помещения, а не по социальным нормам, и по рыночной стоимости помещения. В ВСС подчеркивают, что возмещения "хватит, чтобы приобрести новое жилье, аналогичное утраченному".

Проблема лишь в том, что закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в 2019 году, но до оформления полисов дело так и не дошло. Регионы должны были разработать собственные программы страхования жилья от ЧС, однако делать этого не спешили. Участники рынка рассказывали "РГ", что проблема - в нехватке у регионов денег на такие программы. Позже минфин разрешил утверждать программы, которые не требуют расходов субъектов РФ с дефицитными бюджетами.

Стоимость такой страховки должна быть значительно ниже, чем коммерческого страхования жилых помещений, сказал на совещании с представителями субъектов РФ Алексей Моисеев.

По оценкам ВСС, в среднем стоимость страховки составит 300-350 рублей в год. Этого можно добиться за счет более широкого охвата страхования и путем применения более эффективных технологий заключения договоров страхования, например, через включения в платежку ЖКХ строки о заключении договора страхования жилого помещения (при этом собственник жилого помещения сам решает, страховать ему свое жилье или нет).

Такая строка долгое время была в платежках москвичей - Московская городская программа страхования жилья была довольно популярна. Однако в прошлом году она закончила действие, взамен страховщики начали разрабатывать собственные программы страхования жилья. Пока их проникновение не очень широкое - по оценкам участников рынка, страхование жилья занимает около 2% в розничном страховании.

Самый распространенный страховой случай в квартирах, по словам страховщиков, это залив. В загородных домах - пожар в результате короткого замыкания. Чтобы получить возмещение, при наступлении страхового случая необходимо вызвать сотрудников противопожарной службы (при пожаре), сотрудников ДЕЗа/ ТСЖ (при заливе), полицию (при противоправных действиях) и получить от них подтверждающие документы.

Вопреки распространенному мнению жилье от стихии может пострадать в любых регионах. Например, сложно себе представить менее подверженный ЧС регион, чем Московская область. Вместе с тем прошлым летом в Рузе прорвало дамбу, и дома плавали как лодки, Москва-река в ряде мест вышла из берегов.

2 процента занимает страхование жилья в розничном страховании. Это совсем не много

С точки зрения каких-либо объективных сложностей - готовности нормативной базы, готовности самого страхового продукта, методологических документов и т.п., - никаких проблем и препятствий у регионов с разработкой программ страхования жилья нет, полагает глава ВСС Игорь Юргенс. Финансовая доля участия региона в этом страховании тоже может быть минимальная, можно сказать, чисто символическая: сейчас она составляет 5% в соответствии с приказом Минфина России, а согласно проекту поправок в этот приказ и вовсе снизится до 0,1%. ВСС выступает за то, чтобы утверждение программ страхования жилья стало обязанностью для региональных властей, но для граждан осталось добровольным. "Власти должны предоставить гражданам возможность просто и доступно застраховать свои жилые помещения, а граждане сами решат, воспользоваться такой возможностью или нет", - заключил Юргенс.

Тем временем

Пандемия подтолкнула развитие страховых компаний, считают три четверти опрошенных рейтинговым агентством "Эксперт РА". Она форсировала цифровизацию и реализацию IT-проектов, запланированных на 2-3 года вперед.

63% респондентов сообщили, что успешно преодолели пандемию в 2020 году, оценив влияние ситуации с коронавирусом на бизнес как небольшое или среднее. 15% опрошенных заявили о том, что не ощутили эффектов пандемии, еще 15% о том, что, несмотря на существенное влияние в моменте, показатели уже восстановились. Только 7% страховщиков ощущают негативное воздействие пандемии до сих пор. 29% компаний отметили снижение рентабельности бизнеса, при этом у 46% рентабельность не изменилась, а у 25% даже подросла.

В 2021 году при отсутствии внешних шоков страховой рынок по базовому сценарию вырастет на 8-9%, до 1,67-1,68 трлн руб. Факторами неопределенности по-прежнему остаются развитие ситуации с коронавирусом и темпы восстановления мировой экономики.