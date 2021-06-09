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Рубрика: Общество

Вечерние ритуалы

Простые рекомендации традиционной китайской медицины помогают спокойному здоровому сну
Текст: Ци Ли
Российская газета - Спецвыпуск № 125(8476)
Научные исследования подтверждают тот факт, что здоровый и крепкий сон непосредственно влияет на продолжительность жизни человека.
Посетители осматривают экспозицию, посвященную традиционной медицине, на Китайской Международной выставке медицинского оборудования (CMEF). Она проходила в Шанхае с 13 по 16 мая. CMEF - одна из крупнейших ярмарок медицинских товаров, услуг и расходных материалов в Азии. Фото: EPA Посетители осматривают экспозицию, посвященную традиционной медицине, на Китайской Международной выставке медицинского оборудования (CMEF). Она проходила в Шанхае с 13 по 16 мая. CMEF - одна из крупнейших ярмарок медицинских товаров, услуг и расходных материалов в Азии. Фото: EPA
Посетители осматривают экспозицию, посвященную традиционной медицине, на Китайской Международной выставке медицинского оборудования (CMEF). Она проходила в Шанхае с 13 по 16 мая. CMEF - одна из крупнейших ярмарок медицинских товаров, услуг и расходных материалов в Азии. Фото: EPA

Китайские медики рекомендуют перед сном выполнять хотя бы одно из нескольких несложных действий, которые помогают вывести токсины и шлаки и повышают качество сна.

Фото: iStock
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Расчесывайте волосы перед сном. Согласно воззрениям традиционной китайской медицины, на голове соединяются сосуды всего организма. Правильная стимуляция акупунктурных точек головы положительно воздействует на функции головного мозга, полезна для регулирования жизненной энергии ци в организме. Это помогает избавиться от болезней и сохранить здоровье.

Расчесываться можно обычной расческой или даже просто рукой. Схема такая: пальцами обеих рук водите ото лба до затылка, запустив их в волосы. При этом делайте деликатный самомассаж кожи головы в течение 10 минут.

Потягивайтесь и зевайте. Это самое простое, но очень эффективное упражнение. Специалисты традиционной китайской медицины утверждают, что потягивание - естественное движение нашего тела - одновременно с зевотой они помогают активизировать меридианы, содействуют циркуляции крови и энергии ци, способствуют достижению баланса жизненных сил во внутренних органах. Эти движения полезны и приятны.

Фото: Медиакорпорация Китая

Выполняйте легкий массаж живота. Перед сном он способствует циркуляции крови и энергии ци в брюшной полости и нижних конечностях. Это успокаивает печень и нормализует дыхание, укрепляет функцию селезенки и улучшает пищеварение. Кроме того, такой массаж благоприятно влияет на почки и сердце. В какой-то мере поглаживания и массаж живота даже способствуют снижению веса.

Сожмите руки в кулаки и разминайте живот по направлению от груди до пупка и далее вниз. Повторите 10-20 раз. Это движение не требует большого нажима. В местах, где чувствуются уплотнения, помните несколько секунд. Будьте осторожны, не давите слишком сильно.

Попарьте ноги в теплой воде. Ноги находятся дальше всего от сердца, и это влияет на кровоток. Активизировать движение крови можно с помощью 15-20-минутных ножных ванн. Это не только поможет снять усталость, но и повысит качество сна. Теплая вода улучшит кровообращение, пропадет ощущение холода в организме, активизируется метаболизм.

Но температура воды не должна быть очень высокой - не более 50 градусов. Попарив ноги, немного помассируйте ступни, пока они горячие и мягкие, а затем наденьте носки, чтобы сохранить тепло. Когда ступни немного остынут, можно ложиться спать.

Перед сном полезно выпить стакан воды. Эта привычка поможет снизить вязкость крови, обеспечит хорошую проходимость кровеносных сосудов.

Более того, стакан теплой кипяченой воды перед сном помогает предотвратить образование тромбов в мозге и снизить риск внезапного сердечного приступа.

Общество Здоровье

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