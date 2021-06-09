В 2021 году Китай и Россия отмечают 20-летие подписания Китайско-российского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

В честь этой даты "Российская газета" и Медиакорпорация Китая проводят онлайн-конкурс статей, призванный укрепить взаимопонимание и дружбу между нашими народами, показать вклад людей двух стран в процесс развития добрососедских и дружеских отношений Китая и России.

К участию в конкурсе приглашаются все желающие, в том числе сотрудники государственных структур, эксперты, ученые, работники СМИ, представители образования и культуры, студенты и учащиеся обеих стран.

Между Китаем и Россией сохраняется динамика устойчивого развития двусторонних отношений, поддерживаются плотные контакты на высоком уровне, взаимное доверие между двумя странами постоянно укрепляется, а сотрудничество в различных областях достигло заметных результатов.

Один из примеров - спецвыпуск "Дыхание Китая", который совместно издают Медиакорпорация Китая и "Российская газета". В этом году журнал отмечает 10-летие, на протяжении этих лет он постоянно освещает жизнь современного Китая, его достижения на международной арене и внутри страны, а также добрососедские и поистине дружеские отношения наших стран, контакты простых людей.

У участников конкурса есть шанс стать частью истории журнала - лучшие пять работ будут опубликованы в "Дыхании Китая" и на сайте www.rg.ru и отмечены призами - подпиской на "Российскую газету" и приложения к ней на второе полугодие 2021 года.

Условия участия в конкурсе:

К участию в конкурсе принимаются статьи на русском языке, объемом до 8000 знаков, формат документа - docx, pdf.

Тематика статей: ключевые события в развитии китайско-российских дружественных отношений за последние 20 лет; личные истории, связанные с дружбой народов двух стран; собственный опыт и впечатления от работы, учебы, туристических поездок, общения с людьми.

По возможности пришлите со статьей фотографии (размер одного изображения не менее 1 Мб) и добавьте к ним подписи.

Представьте свое краткое резюме и свои контакты.

Работы на конкурс принимаются по 25 июня 2021 года включительно на адрес russiachina.rg@yandex.ru.

По всем вопросам, связанным с условиями проведения конкурса, обращаться по адресу russiachina.rg@yandex.ru.

Организатор конкурса ФГБУ "Редакция "Российской газеты".

С Положением о проведении онлайн-конкурса можно ознакомиться на сайте www.rg.ru.

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