Рогозин ответил на слова Псаки о санкциях словами из "Бриллиантовой руки"

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин отреагировал на выступление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая пообещала узнать больше о причинах введения санкций США в отношении космической отрасли РФ.
Рогозин прикрепил к посту в Twitter короткий отрывок из кинофильма "Бриллиантовая рука". В нем Геша Козодоев (Андрей Миронов) говорит герою Юрия Никулина: "Сеня, по-быстрому объясни товарищу, почему Володька сбрил усы".
"Пресс-секретарь президента США Джен Псаки призналась, что почти ничего не знала о введенных США санкциях против российских предприятий космической отрасли, и пообещала выяснить, что по этому поводу думают в Белом доме и зачем эти рестрикции были введены". pic.twitter.com/P8StwYO6bH— РОГОЗИН (@Rogozin) June 8, 2021