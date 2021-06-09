Рогозин ответил на слова Псаки о санкциях словами из "Бриллиантовой руки"

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин отреагировал на выступление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая пообещала узнать больше о причинах введения санкций США в отношении космической отрасли РФ.

Рогозин прикрепил к посту в Twitter короткий отрывок из кинофильма "Бриллиантовая рука". В нем Геша Козодоев (Андрей Миронов) говорит герою Юрия Никулина: "Сеня, по-быстрому объясни товарищу, почему Володька сбрил усы".