Рогозин заявил о желании очистить космическую отрасль от "скверны"

Российская ракетно-космическая промышленность должна быть навсегда очищена от "скверны" и "гнили": коррупции, казнокрадства и "директоров-барыг", заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Я хочу, чтобы отрасль навсегда очистилась от скверны, от коррупции, от казнокрадства, потому что... это еще хуже, чем санкции. Когда внутри, когда ты понимаешь, что у тебя директора - барыги, когда ты понимаешь, что у тебя внутри твоей отрасли гниль - с этим дальше двигаться нельзя", - сказал он в эфире радиостанции "Вести ФМ".

"За три года, которые Рогозин возглавляет госкорпорацию, возбуждены несколько десятков уголовных дел. По его словам, люди должны работать, думая о своей профессиональной задаче. И тех, которые примазались еще в 90-е годы и потом использовали отрасль для своего самообогащения, просто выдавят... Очищение отрасли - это путь, который надо пройти", - говорит руководитель Роскосмоса.

Накануне Рогозин в своем Telegram-канале, написал, что Департамент экономической безопасности и служба внутреннего аудита "Роскосмоса" внимательно изучают документы прошлых лет. Так он прокомментировал сообщения СМИ об уголовных делах в ракетно-космической отрасли. В мае в пресс-службе "Роскосмоса" рассказывали, что гендиректор корпорации лично инициировал передачу следствию материалов внутренней проверки о хищениях при поставках электронно-компонентной базы для Научно-энергетического модуля МКС, сообщает РИА Новости.