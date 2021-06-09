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09.06.2021 11:34
Рубрика: Общество

Рогозин заявил о желании очистить космическую отрасль от "скверны"

Текст: Наталия Ячменникова

Российская ракетно-космическая промышленность должна быть навсегда очищена от "скверны" и "гнили": коррупции, казнокрадства и "директоров-барыг", заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
Рогозин рассказал, чем сейчас занимаются российские космонавты на МКС

"Я хочу, чтобы отрасль навсегда очистилась от скверны, от коррупции, от казнокрадства, потому что... это еще хуже, чем санкции. Когда внутри, когда ты понимаешь, что у тебя директора - барыги, когда ты понимаешь, что у тебя внутри твоей отрасли гниль - с этим дальше двигаться нельзя", - сказал он в эфире радиостанции "Вести ФМ".

"За три года, которые Рогозин возглавляет госкорпорацию, возбуждены несколько десятков уголовных дел. По его словам, люди должны работать, думая о своей профессиональной задаче. И тех, которые примазались еще в 90-е годы и потом использовали отрасль для своего самообогащения, просто выдавят... Очищение отрасли - это путь, который надо пройти", - говорит руководитель Роскосмоса.

Накануне Рогозин в своем Telegram-канале, написал, что Департамент экономической безопасности и служба внутреннего аудита "Роскосмоса" внимательно изучают документы прошлых лет. Так он прокомментировал сообщения СМИ об уголовных делах в ракетно-космической отрасли. В мае в пресс-службе "Роскосмоса" рассказывали, что гендиректор корпорации лично инициировал передачу следствию материалов внутренней проверки о хищениях при поставках электронно-компонентной базы для Научно-энергетического модуля МКС, сообщает РИА Новости.

Общество Космос Правительство "Роскосмос" Борьба с коррупцией

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