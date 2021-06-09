Эксперт: Россия не находится на пороге новой волны коронавируса

Россия не находится на пороге нового подъема заболеваемости COVID-19. Об этом заявила журналистам замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, все же многие граждане продолжают игнорировать санитарные меры и не вакцинируются, что способствуют распространению вируса. Если так будет продолжаться и дальше, то эпизодические подъемы заболеваемости неизбежны.

За последние сутки в России выявлено 10 407 новых случаев коронавируса в 84 регионах.