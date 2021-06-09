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09.06.2021 12:54
Рубрика: Общество

Эксперт: Россия не находится на пороге новой волны коронавируса

Россия не находится на пороге нового подъема заболеваемости COVID-19. Об этом заявила журналистам замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Фото: Елена Елисеева/РГ
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По ее словам, все же многие граждане продолжают игнорировать санитарные меры и не вакцинируются, что способствуют распространению вируса. Если так будет продолжаться и дальше, то эпизодические подъемы заболеваемости неизбежны.

За последние сутки в России выявлено 10 407 новых случаев коронавируса в 84 регионах.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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