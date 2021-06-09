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09.06.2021 10:00
Рубрика: Общество

Россия - в топ-10 стран по уровню знаний в сфере технологий и науки о данных

Текст: Мария Агранович
Россия занимает 9-е место в мире по уровню компетенций в области бизнеса, технологий и науки о данных. Такие результаты приведены в глобальном отчете о навыках, который публикует в среду образовательная платформа Coursera на основе анализа данных 77 миллионов учащихся со всего мира.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

В сфере технологий в топе компетенций российских студентов и специалистов компьютерное программирование, работа с базами данных и веб-разработка - здесь Россия демонстрирует исключительно высокие результаты. Но есть и точки роста - безопасность информационных систем, облачные технологии и компьютерные сети.

Фото: Александр Корольков/РГ
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В области науки о данных у российских специалистов высокий уровень владения математикой и статистическим программированием, а вот с анализом данных есть проблемы. Среди бизнес-навыков лучше всего у россиян с управлением человеческими ресурсами. Проседаем мы, по данным Coursera, в области бухучета, предпринимательства, управления финансами. "Доступность различных компетенций, актуальных для современного рынка труда, в том числе необходимых для получения позиций начального уровня в цифровой индустрии, станет ключом к масштабному переобучению и ускорению восстановления экономики, - считает Джефф Маджионкальда, гендиректор Coursera. - Наш отчет может помочь государственным организациям и потенциальным работодателям проанализировать пробелы в квалификации специалистов, выходящих на рынок труда и описать конкретные необходимые для них навыки".

Чтобы оставаться востребованными в условиях быстро меняющегося рынка труда, студентам и молодым специалистам нужно уделять время освоению как гибких навыков (soft skills), так и технических, отмечают эксперты. Например, в сфере облачных вычислений для такой позиции начального уровня, как специалист технической поддержки, требуются социальные навыки - решение проблем и организационное развитие, и технические - техника обеспечения безопасности и компьютерные сети. На начальных позициях в маркетинге в дополнение к таким навыкам, как стратегия, креативность и навыки общения необходимо владеть программным обеспечением для анализа данных и навыками цифрового маркетинга.

Но все же самые универсальные и необходимые для всех профессий будущего - навыки работы с людьми: решение проблем, управление карьерой, а также компьютерная грамотность. Кроме того, так как сегодня люди все чаще меняют работу, навыки поиска работы и планирования карьеры будут играть решающую роль.

Наиболее популярные курсы в России:

Python Basics (Основы Python), Университет Мичигана

Фото: iStock
В рейтинг 100 лучших вузов России вошли университеты из 31 региона

Научитесь учиться: мощные умственные инструменты, которые помогут вам овладеть сложными предметами, Калифорнийский университет в Сан-Диего

Neurolinguistics (Нейролингвистика), Санкт-Петербургский государственный университет

English for Career Development (Английский язык для развития карьеры), Университет Пенсильвании

The Science of Well-Being (Наука о благополучии), Йельский университет

Справка РГ

На платформе Coursera размещено более 5 000 курсов от ведущих мировых университетов и отраслевых партнеров, предоставляющих образовательный контент. По состоянию на 31 марта 2021 года на Coursera зарегистрировано 82 млн студентов. На Coursera можно найти образовательные программы, в том числе интерактивные, курсы, специализации, программы сертификации, а также обучение с получением степеней бакалавра и магистра. Более 6 000 учебных заведений используют Coursera для повышения квалификации и переподготовки своих сотрудников, студентов и слушателей.

Общество Образование

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