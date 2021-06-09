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Рубрика: Общество

Россияне смогут получать больше госуслуг в частных организациях

Текст: Елена Манукиян

Минфин планирует расширить перечень направлений для соцзаказа: это когда социальные услуги населению за бюджетные деньги предоставляют негосударственные организации. В него могут включить физкультурно-оздоровительные услуги и профилактику социально-значимых заболеваний. Законопроект об этом размещен для общественного обсуждения.

Фото: iStock
Какими будут требования к участникам конкурсов на соцзаказ

Сегодня социальный заказ применяется в сфере социального обслуживания населения, санаторно-курортного лечения, по нему может предоставляться паллиативная помощь гражданам, услуги по содействию занятости, спортивной подготовке и созданию условий для развития туристической деятельности.

После включения в соцзаказ новых направлений, регионы смогут и в этих сферах привлекать к оказанию услуг не только государственные, но и частные компании. Отобрать их они должны будут на конкурсной основе. Финансирование в этом случае может предоставляться как в виде субсидии, так и по социальному сертификату, когда деньги следуют за потребителем. Это значит, что сумма будет зависеть от того, сколько всего человек обратиться в организацию. При этом у граждан появляется возможность выбирать, в какой из них они хотят получить услугу.

Согласно законопроекту, до 1 января 2025 года регионы должны создать местные регистры получателей государственных или муниципальных услуг по социальному сертификату. В пояснительной записке говорится, что по результатам апробации все регистры объединят в один - государственный.

Также предлагается на год продлить период действия соцзаказа для направления "спортивная подготовка". Дело в том, что для всех остальных направлений он завершается в 2024 году. При этом к 1 января 2023 года все организации, которые занимаются спортивной подготовкой, должны получить статус образовательных.

Общество Соцсфера Соцзащита Экономика Казна Бюджеты регионов Правительство Минфин

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