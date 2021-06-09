Российские учителя смогут получить 6 млн рублей на инновационные проекты

Стартовал Всероссийский конкурс грантовых проектов для учителей "Сквозные образовательные траектории". Участвовать могут педагоги, руководители, команды школ и детских садов. Общий грантовый фонд конкурса - 6 миллионов рублей.

Чтобы попасть на конкурс, нужно представить свой проект, рассчитанный на срок от 3 до 12 месяцев. Участвовать можно в одной из 6 номинаций: непрерывное образование, социальное партнерство, культурное многообразие, здоровье, проектная деятельность и цифровизация. Один участник - одна заявка в одной номинации.

По словам эксперта Национального союза педагогов Натальи Шадриной, "это конкурс с минимумом формализма и максимумом творчества, он позволит педагогам не только получить финансирование до 1 млн рублей на свой проект, но также наладить сотрудничество с коллегами, получить методическую, информационную и экспертную поддержку".

Организаторы конкурса из НОК Обрсоюз также отметили, что победитель онлайн-голосования получит специальный приз за самый креативный проект. А очным участникам заключительного этапа конкурса выдадут удостоверения о повышении квалификации. Все участники получат сертификаты.

Отправить заявку на конкурс можно до 10 августа 2021 года. Итоги подведут на форуме в Ялте в октябре, куда пригласят лидеров проектов-финалистов.

Каких проектов ждут от участников? Это могут быть какие-то финансово-экономические модели, модели государственно-частного партнерства, проекты по расширению формального и неформального обучения.

"Также мы бы хотели видеть проекты, направленные на развитие педагогов и учителей, на разработку моделей по их цифровому портфолио или персональных образовательных траекторий", - отметила Наталья Шадрина.

По словам директора Института развития образования ВШЭ Ирины Абанкиной, сам конкурс - уже механизм изменений в нашей системе образования.

"Вся задача в том, чтобы проекты зазвучали, здесь главное даже не в победе, а в том, чтобы продвинуть новые идеи, - отмечает эксперт. - Направления конкурса связаны между собой. Это смотрящие в будущее инновации, которые дают возможность системных изменений в образовании".

Подать заявку можно на сайте конкурса.