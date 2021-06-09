Рост страхового рынка в 2021 году не превысит 10 процентов

Пандемия подтолкнула развитие страховых компаний, ускорив цифровизацию продаж и других бизнес-процессов.

Больше половины участников рынка (63%) успешно преодолели вызовы прошлого года, отмечается в обзоре, представленном на конференции "Российский страховой рынок: вопреки пандемии", организованной рейтинговым агентством "Эксперт РА" и аналитической компанией "Эксперт Бизнес-Решения".

В этом году, как отмечают аналитики "Эксперт РА", страховщики столкнутся с вызовами, обусловленными регуляторными изменениями. Это, в частности, новые требования к финансовой устойчивости и платежеспособности, выступающие в силу с 1 июля 2021 года (для компаний с объемом премий менее 2 миллиардов рублей - с 1 января 2022 года), а также новые правила продаж инвестиционного (ИСЖ) и накопительного (НСЖ) страхования жизни, которые сейчас регулятор обсуждает с рынком.

Как рассказал на конференции руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута, после установления регулятором правил раскрытия информации по продуктам страхования жизни и появления стандарта ВСС ситуация с мисселингом (продажа сложных инвестиционных продуктов клиентам, которые не понимают рисков по ним) улучшилась. Но в начале 2021 года Банк России увидел заметный рост жалоб на мисселинг ИСЖ и НСЖ, как и рост продаж таких продуктов.

В значительной степени рост жалоб, по его словам, связан с временными ограничениями, которые регулятор установил на продажу сложных инвестпродуктов (в частности структурных) осенью прошлого года. Следствием стал переток средств клиентов в другие продукты с инвестиционной составляющей, в том числе ИСЖ.

При этом сами страховщики отмечают высокий уровень осознанности и знаний покупателей продуктов страхования жизни. Большинство из них хорошо понимают все характеристики таких продуктов, а жалобы связаны не с качеством продаж или самим продуктом, а с сопутствующими сервисами.

Повышенное внимание регулятора к сегменту страхования жизни настораживает участников рынка. Банк России "чрезмерно беспокоится" о защите покупателей таких продуктов, отметил на конференции президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс. По его словам, человек, безусловно, должен понимать, какой продукт он покупает. Но в то же время он должен и иметь право на риск, совершение ошибки и вместе с тем - возможность заработать больше, чем по традиционным инвестиционным инструментам.

По прогнозам "Эксперт РА", в случае отсутствия внешних шоков страховой рынок за 2021 год по базовому сценарию вырастет на 8-9%, до 1,67-1,68 триллиона рублей. Факторами неопределенности по-прежнему остаются развитие ситуации с коронавирусом и темпы восстановления мировой экономики.