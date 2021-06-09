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09.06.2021 21:44
Рубрика: Экономика

Мелкий бизнес взяли в долю

Самозанятые и ИП смогут воспользоваться ипотечными каникулами
Текст: Игорь Зубков, Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 127(8478)
Госдума приняла закон, расширяющий круг заемщиков, которые могут воспользоваться ипотечными каникулами. В качестве подтверждения факта снижения дохода заемщика банки будут принимать не только справку 2-НДФЛ (которую могут предоставить наемные работники), но и другие документы - справку о состоянии расчетов по налогу на профессиональный доход, книгу учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя.

Таким образом, доказать наличие трудной жизненной ситуации смогут и индивидуальные предприниматели, и самозанятые. Последних уже 2,4 млн, и их число постоянно растет.

Правительство упрощает доступ малого бизнеса к гарантиям по кредитам

Возможность воспользоваться ипотечными каникулами появилась в 2019 году. В отличие от обычной реструктуризации кредита на условиях банка закон дает заемщику возможность в одностороннем порядке приостановить или сократить платежи на срок до полугода в случае тяжелой жизненной ситуации с отнесением пропущенных платежей в конец графика выплат без риска взыскания квартиры банком и без порчи кредитной истории. Каникулы не бесплатны - в течение льготного периода проценты продолжают начисляться.

Перечень ситуаций, дающих право на ипотечные каникулы, закреплен законом: регистрация в качестве безработного; получение I или II группы инвалидности; временная нетрудоспособность сроком более двух месяцев подряд; снижение среднемесячного дохода за два последних полных месяца более чем на 30% к предшествующим подаче требования 12 месяцам, при этом размер среднемесячных выплат по долгу в ближайшие полгода превысит половину указанного дохода; рождение/усыновление детей; получение одним из членов семьи инвалидности I или II группы со снижением среднемесячного дохода по описанной выше схеме, но не на 30, а на 20% и с долей расходов на долг не 50, а 40%.

Уйти на каникулы смогут и потерявшие работу пенсионеры

Принятый закон расширяет этот перечень - прекращение трудового договора или служебного контракта у гражданина, которому назначена страховая пенсия по старости, также может быть основанием для ипотечных каникул.

Максимальный размер кредита, по которому можно получить ипотечные каникулы, составляет 15 млн рублей.

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