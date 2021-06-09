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Рубрика: В мире

SANA: Средства ПВО Сирии отражают ракетную атаку над Дамаском

В Сирии средства противовоздушной обороны (ПВО) ведут огонь по воздушным целям над Дамаском. Такую информацию распространило сирийское информационное агентство SANA.

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Отмечается, что ракетные удары наносят израильские ВВС из ливанского воздушного пространства. Сирийские военные "отражают атаку со стороны Израиля в небе Дамаска", цитирует ТАСС сообщение агентства.

Ранее сообщалось, что военные САР уничтожили 70 боевиков в провинции Идлиб. Диверсионная группа атаковала позиции правительственных сил в районе населенного пункта Руайха. В результате атаки погиб один сирийский военнослужащий и еще двое получили ранения.

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