SANA: Средства ПВО Сирии отражают ракетную атаку над Дамаском

В Сирии средства противовоздушной обороны (ПВО) ведут огонь по воздушным целям над Дамаском. Такую информацию распространило сирийское информационное агентство SANA.

Отмечается, что ракетные удары наносят израильские ВВС из ливанского воздушного пространства. Сирийские военные "отражают атаку со стороны Израиля в небе Дамаска", цитирует ТАСС сообщение агентства.

Ранее сообщалось, что военные САР уничтожили 70 боевиков в провинции Идлиб. Диверсионная группа атаковала позиции правительственных сил в районе населенного пункта Руайха. В результате атаки погиб один сирийский военнослужащий и еще двое получили ранения.