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09.06.2021 16:28
Рубрика: Экономика

Сдать холодильник на переработку можно будет за счет производителя

Текст: Алексей Дуэль
Забирать окончательно вышедшую из строя бытовую технику у покупателей и отправлять ее на переработку будут специальные компании. В некоторых случаях бывшему владельцу еще и денег заплатят. Такая схема утилизации старых холодильников и стиральных машин должна стать реальностью после того, как полноценно заработает система расширенной ответственности производителя (РОП), сообщили представители отраслевых ассоциаций в ходе круглого стола, посвященного перезапуску РОП, состоявшегося в Центре стратегических разработок.

С 1 января 2022 года в России производители и импортеры будут оплачивать переработку 100% упаковки, а нормативы утилизации товаров будут ежегодно расти на 10%. Такие положения записаны в подготовленном Минприроды законопроекте о введении РОП.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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"Использованные товары, в том числе бытовая техника, не должны попадать в контейнер для сбора отходов, - отметил замглавы ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) Алексей Макрушин. - Для них должна быть создана отдельная система сбора. Именно для ее появления и внедряется механизм РОП. Тогда у потребителя появится возможность сдать свой товар, за который установлены обязательства в рамках РОП, бесплатно и в любой точке страны".

Подобные возможности начинают появляться в крупных городах, однако смысл в том, чтобы они были доступны в любой точке страны, добавил Макрушин. Региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами вывозят содержимое баков даже из самых глухих уголков, у них есть что-то вроде публичного договора с образователями отходов, считает он. Точно также должно быть и с бытовой техникой, которая к коммунальным отходам не относится. Взять на себя подобную обязанность, по мнению Макрушина, могут отраслевые ассоциации.

"Важно организовать отдельную от твердых коммунальных отходов систему сбора выброшенных использованных товаров, - сказал резидент ассоциации "СКО Электроника - утилизация" Александр Онищук. - Это могут сделать муниципалитеты. Тогда отраслевые ассоциации в рамках исполнения обязательств своих членов по РОП будут обязаны вывести то, что туда принесут люди. Кроме того, важно определить критерии тех, кто будет забирать такие отходы - это должны быть серьезные организации, которые в состоянии все это правильно утилизировать".

При этом для мелкой технике вроде кофейных машин должны быть установлены специальные контейнеры, а крупную - холодильники и стиральные машины - надо бесплатно забирать непосредственно из квартир граждан, считает эксперт.

Для повышения эффективности переработки отходов и извлечения из них вторичных ресурсов огромную роль играет то, в каком виде они попадают на пункт утилизации. Если от того, что может быть переработано заранее отделить органический мусор - в первую очередь остатки еды, а они составляют больше одной трети всего содержимого помоек, - работать с отходами станет выгоднее, обратил внимание советник главы Минприроды Иван Стариков.

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"Отсутствие раздельного накопления отходов - одна из главных проблем отрасли обращения с отходами, - заявила исполнительный директор ассоциации "РусПЭК" Любовь Меланевская. - Только 26% граждан России имеют доступ к такой инфраструктуре, у нас нет ответственных за раздельное накопление отходов. При этом самые дорогостоящие звенья цепочки обращения с отходами - работа заготовителя и сборщика. Сейчас производители и импортеры поставлены в условия, что собрать и утилизировать 100% отходов от своих товаров они физически не могут. Зато могут за это заплатить".

Чтобы замкнуть цепочку экономики замкнутого цикла, надо дать возможность отраслевым ассоциациям оплачивать как раз работы по сбору и заготовке отходов, после чего извлеченные их них материальные ресурсы должны снова возвращаться в отрасль, становится сырьем для изготовления новых изделий, считает Меланевская.

Экономика Бизнес Общество Экология "Мусорная" реформа

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