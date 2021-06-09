Семашко: Белорусский экспорт в Россию вырос на 17,4 процента

Важнейшим партнером и союзником Беларуси назвал Россию глава дипломатической миссии РБ Владимир Семашко, выступая 9 июня на Белорусско-азиатском форуме в российской столице. У братских народов "многовековая общая история, тесные связи между людьми, единые культурные и духовные ценности. И все это дополняется взаимовыгодным экономическим сотрудничеством", - констатировал высокопоставленный дипломат.

Он подчеркнул, что у предприятий обеих стран налажены многолетние кооперационные связи, уточнив, что на Россию приходится почти половина всего белорусского товарооборота, который составил в 2020 году 47,9 процента.

При этом республика, заявил посол, занимает четвертое место среди крупнейших внешнеторговых партнеров РФ. Сославшись на оперативные цифры статистики, он сообщил, в частности, что белорусский экспорт в Союзное государство по итогам четырех месяцев текущего года вырос на 17,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Россия также находится на первом месте по инвестициям в белорусскую экономику, отметил Семашко, назвав крупнейшим совместным инвестиционным проектом строительство и ввод в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции в Гродненской области.