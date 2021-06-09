Сергею Шойгу присудили высшую награду Российской академии художеств

Президиум Российской академии художеств единогласно проголосовал за присуждение министру обороны Сергею Шойгу почетного знака ордена "За служение искусству" первой степени. Награду он получит как соавтор идеи создания главного храма Вооруженных сил РФ. Об этом в среду сообщила пресс-служба Московского патриархата.

"Приняв во внимание огромный труд, примененные современные методики и новые технологии, выдающиеся архитектурно-художественные качества главного храма ВС РФ, президиум РАХ счел справедливым наградить авторов проекта и ведущих мастеров наградами Российской академии художеств", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы. Там же сказано, что высшей награды Российской академии художеств Сергей Шойгу удостоен еще и как непосредственный руководитель строительства храма.

В пресс-службе академии уточнили, что знак ордена министру обороны вручат "когда он сможет получить ее лично". Наград также удостоились главный архитектор храма Дмитрий Смирнов, академики РАХ Василий Нестеренко, Сергей Андрияка и Салават Щербаков, протоиерей Леонид Калинин, директор фонда "Воскресение" Александр Каньшин, заслуженные художники Даши Намдаков, Дарья Шабалина и Михаил Леонтьев. Среди других награжденных - скульпторы Виталий Шанов и Дарья Успенская, иконописцы Юлия Белова и Анастасия Барышникова, директор Студии военных художников им. М. Б. Грекова Татьяна Самарская, автор изделий из медного литья Юрий Киреев, организаторы работ по созданию мозаичных композиций верхнего и нижнего храмов Александр и Илья Лаврентьевы, архитектор Инесса Пронина.

Сообщается, что такое решение члены президиума Российской академии художеств приняли на выездном заседании, которое в среду прошло в Патриаршем соборе Воскресения Христова - главном храме Вооруженных сил РФ. Во время визита академиков в церкви совершили молебен перед 12-метровым образом "Христа Воскресшего" работы скульптора Даши Намдакова.

Напомним, что главный храм Вооруженных сил РФ в подмосковном парке "Патриот" был освящен 14 июня 2020 года Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. А 22 июня музейно-храмовый комплекс в Кубинке торжественно открыли в присутствии президента РФ Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу.