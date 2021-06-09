Новости

Нелегальная заготовка древесины сократилась почти на четверть 18:46
В Москве и Подмосковье усилят контроль за масочным режимом в электричках 18:34
В Китае зафиксирована вспышка птичьего гриппа 18:23
Байден отменил указ Трампа о запрете TikTok и WeСhat 18:15
Стоимость "Северного широтного хода-2" определят в течение месяца 18:02
С осужденного экс-мэра Оренбурга взыщут 138 млн рублей незаконных доходов 17:57
Зарегистрироваться на портале госуслуг станет проще 17:56
Банки и госорганы заплатят по 200 рублей за запрос биометрии гражданина 17:48
В Арктике будут построены две международные научные станции 17:48
Россияне смогут получать больше госуслуг в частных организациях 17:44
Сергею Шойгу присудили высшую награду Российской академии художеств 17:41
Медведев: "Единая Россия" никогда не закончит свою деятельность, как КПСС 17:40
В Совфеде поддержали решение Москвы усилить контроль за ношением масок 17:37
Назван главный злодей сериала "Локи" 17:23
ВЦИОМ: Донцова и Акунин - самые популярные писатели среди россиян 17:15
В Москве открыли новые КТ-центры для диагностики коронавируса 17:14
Сергей Шойгу оценил в Твери производственный потенциал технопарка "КСК" 17:07
Власти Москвы назвали причину роста заболеваемости коронавирусом 17:03
Медведев рассказал, как решали внести изменения в пенсионное законодательство 17:03
Сергей Шойгу проверил организацию учебы в Военной академии ВКО в Твери 17:02
В Германии с 10 июня введут цифровой сертификат вакцинации 16:56
На реконструкцию дороги Симферополь - Армянск потратят 6,5 млрд рублей 16:48
Напавший на Макрона заявил, что его действия были спонтанными 16:38
Тимофей Баженов: Данные по кибермошенничеству подтверждают, вопрос требует срочного законодательного решения 16:35
Медведев: У нас есть все, чтобы одержать уверенную победу на выборах в ГД 16:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" предлагает скидку на подписку
"Почта России" предлагает скидку на подписку
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
В "РГ" обсудят массовый скрининг новорожденных
В "РГ" обсудят массовый скрининг новорожденных
09.06.2021 17:41
Рубрика: Культура

Сергею Шойгу присудили высшую награду Российской академии художеств

Текст: Юрий Гаврилов

Президиум Российской академии художеств единогласно проголосовал за присуждение министру обороны Сергею Шойгу почетного знака ордена "За служение искусству" первой степени. Награду он получит как соавтор идеи создания главного храма Вооруженных сил РФ. Об этом в среду сообщила пресс-служба Московского патриархата.

Фото: Сергей Ильин/РИА Новости
Путин оценил проект "живого музея" в парке "Патриот"

"Приняв во внимание огромный труд, примененные современные методики и новые технологии, выдающиеся архитектурно-художественные качества главного храма ВС РФ, президиум РАХ счел справедливым наградить авторов проекта и ведущих мастеров наградами Российской академии художеств", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы. Там же сказано, что высшей награды Российской академии художеств Сергей Шойгу удостоен еще и как непосредственный руководитель строительства храма.

В пресс-службе академии уточнили, что знак ордена министру обороны вручат "когда он сможет получить ее лично". Наград также удостоились главный архитектор храма Дмитрий Смирнов, академики РАХ Василий Нестеренко, Сергей Андрияка и Салават Щербаков, протоиерей Леонид Калинин, директор фонда "Воскресение" Александр Каньшин, заслуженные художники Даши Намдаков, Дарья Шабалина и Михаил Леонтьев. Среди других награжденных - скульпторы Виталий Шанов и Дарья Успенская, иконописцы Юлия Белова и Анастасия Барышникова, директор Студии военных художников им. М. Б. Грекова Татьяна Самарская, автор изделий из медного литья Юрий Киреев, организаторы работ по созданию мозаичных композиций верхнего и нижнего храмов Александр и Илья Лаврентьевы, архитектор Инесса Пронина.

Сообщается, что такое решение члены президиума Российской академии художеств приняли на выездном заседании, которое в среду прошло в Патриаршем соборе Воскресения Христова - главном храме Вооруженных сил РФ. Во время визита академиков в церкви совершили молебен перед 12-метровым образом "Христа Воскресшего" работы скульптора Даши Намдакова.

Напомним, что главный храм Вооруженных сил РФ в подмосковном парке "Патриот" был освящен 14 июня 2020 года Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. А 22 июня музейно-храмовый комплекс в Кубинке торжественно открыли в присутствии президента РФ Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу.

Культура Арт Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

Главное сегодня

СК опубликовал видео с места убийства двух приставов в Сочи
В Совфеде поддержали решение Москвы усилить контроль за ношением масок
Нефть подорожала до рекордных значений
Госдума ужесточила уголовное наказание за "пьяное вождение"
Лавров: США утаивают важные факты по делу о крушении MH17
"РГ" предлагает подборку киноклассики для расслабленных выходных
Светлана Дружинина - о семье, кино и новых "Гардемаринах"