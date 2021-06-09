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Рубрика: Власть

Танго или брейк

Сергей Лавров напомнил о подходах России
Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 127(8478)
Основные принципы современной внешней политики России - самостоятельность, прагматизм, многовекторность, уважение международного права и открытость к сотрудничеству на равноправной и взаимоуважительной основе - были заложены академиком Евгением Максимовичем Примаковым в его бытность министром иностранных дел России. Об этом напомнил участникам ежегодного научно-экспертного форума "Примаковские чтения" глава МИД России Сергей Лавров. В своем выступлении он подробно обозначил концептуальные подходы России к продвижению в мире "полицентричности, основанной на коллективном лидерстве ведущих государств в решении глобальных проблем".

"Не можем игнорировать стремление коллективного Запада обеспечить себе привилегированное положение на мировой арене", - сказал Лавров. По его словам, не только Россия, но и другие страны сталкиваются с тем, что представители западных стран "не готовы к честному разговору". Нерациональным и бесперспективным, на взгляд руководителя МИД России, выглядит "то рвение, с которым западные коллеги взялись за продвижение печально известной концепции миропорядка, основанного на правилах". Вместо приверженности универсальным правилам - уставу ООН и международному праву - в западноцентричных форматах происходит выработка неких подходов, которые впоследствии выдаются за истину в последней инстанции. С этим Москва, которая отмечает "упорное и агрессивное нежелание" Запада признавать объективные процессы формирования многополярности в мире, соглашаться не собирается.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
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Выступая на форуме, собравшем, по словам организаторов, представителей 25 стран, министр пояснил: у России "нет сверхдержавных амбиций" и "мессианского задора, с которым наши западные коллеги пытаются распространить на всю планету свою ценностную демократическую повестку". Лавров акцентировал, что нынешнее мироустройство является суммой договоренностей держав-победительниц во Второй мировой войне, и наша страна будет возражать против попыток подвергнуть сомнению итоги этой войны.

Руководитель российской дипломатии также подробно остановился на "наших безусловных приоритетах". В их числе укрепление всеобъемлющего взаимодействия с Китаем, углубление особо привилегированного стратегического партнерства с Индией, расширение сотрудничества с членами АСЕАН и другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Такой курс в русле "объединительной философии" направлен на содействие формированию большого евразийского партнерства, открытого для всех без исключения стран нашего общего евразийского континента, пояснил Лавров. И эту концепцию, по его словам, в принципе, поддерживают и Пекин, и Нью-Дели.

На глобальной арене Москва не ограничивает себя исключительно поворотом на Восток

Вместе с тем на современной глобальной арене Москва не ограничивает себя исключительно поворотом на Восток. По словам Лаврова, Россия "заинтересована в прагматичных и взаимовыгодных отношениях с Западом, будь то США, их союзники по НАТО, или Евросоюз". Однако "не надо принимать нашу готовность к диалогу с любым партнером за слабость", предупредил министр. На вопрос о перспективах диалога Москвы с Евросоюзом Лавров пояснил: "Мы хотим иметь отношения с ЕС, которые будут равноправными и взаимоуважительными", но "мы не можем иметь отношений с ЕС, которые будут основаны на требованиях для России поменять свое поведение".

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