Сергей Шойгу оценил в Твери производственный потенциал технопарка "КСК"

В среду министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил в Тверской области цеха нового промышленного технопарка "КСК" (Ключевые Системы и Компоненты). Там производят широкий спектр комплектующих для транспортного машиностроения.

Глава военного ведомства познакомился, в частности, с образцами продукции предприятий-резидентов промтехнопарка, разработанными и выпускаемыми для различных видов транспорта, в том числе, в рамках проектов по импортозамещению. Как выяснилось, эти проекты могут быть полезными и для российской армии.

Так, министру обороны представили автоматизированную систему контроля наличия, движения и расходования горючего в Вооруженных силах РФ. Также Шойгу показали инновационный противопожарный датчик, основанный на новых физических принципах. Это устройство способно обнаруживать дым на уровне 1-2 процентов от классических пожарных извещателей.