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09.06.2021 17:02
Рубрика: Власть

Сергей Шойгу проверил организацию учебы в Военной академии ВКО в Твери

Текст: Юрий Гаврилов

В среду глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в Тверь проверил организацию учебного процесса и оценил состояние учебно-материальной базы Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.

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Главком ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин доложил министру, что в вузе ведется большая научная работа, имеются патенты и современные наработки в области воздушно-космической обороны.

Шойгу осмотрел учебно-тренажерные комплексы командных пунктов ПВО-ПРО, систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства. Он также побывал на занятии, организованном на командном пункте управления современными зенитными ракетными комплексами. Шойгу рассказали о научных разработках курсантов и слушателей академии.

Справка "РГ"

Военная академия имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова ведет историю с 24 ноября 1956 года. Сегодня главной особенностью обучения в вузе является межвидовой характер подготовки специалистов в интересах видов и родов войск Вооруженных сил РФ, имеющих в составе технику ПВО.

В академии в том числе изучают новейший зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь". Вуз оснащен современными тренажерами для подготовки расчетов радиотехнических войск, специалистов для работы на зенитном ракетно-пушечном комплексе "Панцирь". А наличие четырех комплексов средств автоматизации управления войсками позволяют формировать у обучающихся навыки боевого применения современных типов вооружения и военной техники ПВО-ПРО.

В 2021 году академия впервые выпустит офицеров-девушек. Их в вузе готовят по специальности "Эксплуатация автоматизированных систем управления".

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