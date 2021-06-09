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09.06.2021 13:38
Рубрика: Власть

Шойгу дал старт приведению всех военкоматов в образцовый вид

Текст: Иван Петров
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Все военные комиссариаты страны будут обновлены, в том числе технически оснащены. О начале программы обновления военкоматов в среду сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, военкоматы и призывные пункты во всех российских регионах будут приведены к современным требованиям.

Сергей Шойгу проинспектировал Каспийскую флотилию

"Военкоматы в армии - это как гардеробы в театрах. Предлагаю дать старт большому мероприятию - приведению в образцовый вид военкоматов. Чтобы они были современными, чтоб туда хотелось приходить не по принуждению или по повестке, а по желанию", - сообщил глава военного ведомства во время встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

"Надеюсь, вам года хватит на реализацию, а не на разработку такого проекта?", - спросил Сергей Шойгу главу региона.

Тверской губернатор ответил, что область способна уложиться и в меньшие сроки.

В среду министр обороны Сергей Шойгу совершает рабочую поездку в Тверь. Военачальник проинспектирует организацию учебного процесса, состояние учебно-материальной базы и оснащение образовательных заведений Минобороны РФ в Твери.

Сергей Шойгу ознакомится с условиями учебы и быта воспитанников местного Суворовского училища, а также осмотрит объекты учебно-материальной базы Военной академии воздушно-космической обороны, где готовятся высококвалифицированные кадры для войск ПВО-ПРО.

Ранее в интернет попало видео, на котором запечатлен внезапный визит Сергея Шойгу в Черемушкинский военкомат в Москве. Министр возмутился отсутствию компьютеров и в целом технической отсталости в оснащении кабинетов.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

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