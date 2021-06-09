Сирия станет одной из тем саммита РФ и США в Женеве

Президент США Джо Байден намерен обсудить доставку гуманитарной помощи в Сирию на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве. Об этом заявил помощник по национальной безопасности Байдена Джейк Салливан. Соответствующую аудиотрансляцию вел сайт Белого дома.

"Сирия будет в повестке дня. Наша позиция в вопросе гуманитарного доступа хороша известна. Мы считаем, что должен быть трансграничный гуманитарный доступ для спасения жизней. Это, конечно, будет обсуждаться двумя президентами", - сказал Салливан журналистам.

Напомним, что встреча Путина и Байдена пройдет 16 июня в Женеве.