СК призвал ведомства разработать правила использования электросамокатов

Новости

Мошенники распространяют вирусы для Android под видом Minecraft 15:30
В тюменской реке нашли тело пропавшего пять лет назад мужчины 15:16
В рязанской больнице, где произошел пожар, не было отечественных аппаратов ИВЛ 15:11
Гинцбург рассказал, почему летом растет заболеваемость коронавирусом 15:03
Двое депутатов Госдумы стали почетными гражданами Крыма 15:03
Нефть подорожала до рекордных значений 14:57
Власти Москвы откроют дополнительные больницы из-за ситуации с COVID-19 14:45
Собянин напомнил о важности соблюдения санитарных норм 14:32
Власти Москвы усилят масочный режим из-за роста заболеваемости 14:30
Шойгу: Оборонные предприятия Тверской области получат 3,4 млрд руб 14:30
В Калининградский залив попало топливо из затонувшего траулера 14:20
Госдума обеспечит парламентский контроль за институтами развития 14:19
Видео: Житель Югры сдвинул на 15 метров многотонный Boeing 14:14
Оперштаб: Московские врачи вылечили от COVID-19 более миллиона человек 14:13
На время Евро-2020 в Петербурге ограничат использование самокатов 14:04
ЦИК: Дополнительных денег на трехдневное голосование не потребуется 13:58
В ЕС приняли резолюцию о сертификатах для путешествий после прививки 13:57
Появился первый кадр со съемок американского ремейка "Иронии судьбы" 13:56
Суд ЕС отменил решение по заморозке активов Януковича 13:50
СК: Версия с горящим ИВЛ не основная в деле о пожаре в больнице 13:48
В Алтайском крае налетчик нападал на микрофинансовые организации 13:47
Вышел трейлер мультфильма про бракованного робота "Неисправимый Рон" 13:39
Шойгу дал старт приведению всех военкоматов в образцовый вид 13:38
Депутат Киргизии оказался причастен к международному наркотрафику 13:37
Госдума приняла закон, уточняющий правила "ипотечных каникул" 13:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" предлагает скидку на подписку
"Почта России" предлагает скидку на подписку
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
В "РГ" обсудят массовый скрининг новорожденных
В "РГ" обсудят массовый скрининг новорожденных
09.06.2021 14:21
Рубрика: Происшествия

СК призвал ведомства разработать правила использования электросамокатов

Текст: Наталья Козлова
Следственный комитет обратился к другим ведомствам с необычным призывом - ускорить разработку мер с правилами использования электросамокатов. Со своей стороны, ведомство Александра Бастрыкина заявило, что продолжает следить за ситуацией с безопасностью использования электросамокатов. Как сказала корреспонденту "РГ" официальный представитель СК Светлана Петренко, по статистике МВД России, за два года в России от происшествий с электросамокатами погибли 10 человек.
Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ

- Зафиксированы многочисленные случаи травмирования граждан, как из числа тех, кто пользуется электросамокатом, так и случайных прохожих в пешеходных зонах, где свободно передвигаются граждане на самокатах. Эта негативная тенденция усиливается в теплое время года, особенно в крупных городах, - сказала представитель ведомства.

Фото: iStock
В Петербурге приостановили работу сервисы аренды электросамокатов

Поэтому Следственный комитет подчеркнув, что электросамокаты являются источниками повышенной опасности, призвал Министерство транспорта и Министерство внутренних дел "ускорить разработку мер, направленных на регламентацию использования указанных средств индивидуальной мобильности". Со своей стороны СК также готовит предложения по устранению пробелов в действующем законодательстве.

Следственный комитет заявил, что необходимо "оценивать проблему комплексно, обращая внимание также на действия компаний, которые предоставляют электросамокаты в аренду". По словам Петренко, такая работа уже активно ведется в некоторых субъектах.

- В частности, только в Санкт-Петербурге зафиксировано 8 происшествий, по 6 из которых возбуждены и расследуются уголовные дела. В профилактических целях принимаются меры. Так, в Петербурге о необходимости реагирования проинформированы органы власти, создана рабочая группа, в рамках которой решаются вопросы введения на территории города правил предоставления в аренду электросамокатов и установления зон, где их эксплуатация запрещена, - сказала представитель СК.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Следственный комитет

Главное сегодня

Госдума ужесточила уголовное наказание за "пьяное вождение"
Лавров: США утаивают важные факты по делу о крушении MH17
Власти Москвы усилят масочный режим из-за роста заболеваемости
Шойгу дал старт приведению всех военкоматов в образцовый вид
СК опубликовал видео с места убийства двух приставов в Сочи
В МВД рассказали о распространенных видах мошенничества
В регионах потребовали провести проверку аттракционов