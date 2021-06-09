СК призвал ведомства разработать правила использования электросамокатов

Следственный комитет обратился к другим ведомствам с необычным призывом - ускорить разработку мер с правилами использования электросамокатов. Со своей стороны, ведомство Александра Бастрыкина заявило, что продолжает следить за ситуацией с безопасностью использования электросамокатов. Как сказала корреспонденту "РГ" официальный представитель СК Светлана Петренко, по статистике МВД России, за два года в России от происшествий с электросамокатами погибли 10 человек.

- Зафиксированы многочисленные случаи травмирования граждан, как из числа тех, кто пользуется электросамокатом, так и случайных прохожих в пешеходных зонах, где свободно передвигаются граждане на самокатах. Эта негативная тенденция усиливается в теплое время года, особенно в крупных городах, - сказала представитель ведомства.

Поэтому Следственный комитет подчеркнув, что электросамокаты являются источниками повышенной опасности, призвал Министерство транспорта и Министерство внутренних дел "ускорить разработку мер, направленных на регламентацию использования указанных средств индивидуальной мобильности". Со своей стороны СК также готовит предложения по устранению пробелов в действующем законодательстве.

Следственный комитет заявил, что необходимо "оценивать проблему комплексно, обращая внимание также на действия компаний, которые предоставляют электросамокаты в аренду". По словам Петренко, такая работа уже активно ведется в некоторых субъектах.

- В частности, только в Санкт-Петербурге зафиксировано 8 происшествий, по 6 из которых возбуждены и расследуются уголовные дела. В профилактических целях принимаются меры. Так, в Петербурге о необходимости реагирования проинформированы органы власти, создана рабочая группа, в рамках которой решаются вопросы введения на территории города правил предоставления в аренду электросамокатов и установления зон, где их эксплуатация запрещена, - сказала представитель СК.