Хроника предвоенной жизни в трех фотографиях

Газета "СОЮЗ. Беларусь - Россия" продолжает совместную с ТАСС рубрику. На этот раз в архиве мы нашли фото, датируемые июнем 1941 года. Это снимки из предвоенной мирной жизни. Все перечеркнул день 22 июня - тогда, 80 лет назад, фашистские орды перешли границу СССР в районе Брестской крепости. "Казалось бы, все давно ждали войны, - напишет позже Константин Симонов в своем романе "Живые и мертвые", - но все-таки в последнюю минуту она обрушилась как снег на голову". Понадобились долгие четыре года и беспримерный героизм наших отцов и дедов, чтобы избавить страну от фашистской чумы.

Стахановец с "Калибра"

В объектив фотокора ТАСС попала семья стахановца с московского завода "Калибр" Ивана Пашенкова. "Стахановцами" в те годы называли людей, систематически перевыполняющих производственную норму. Увы, фамилию автора снимка история для нас не сохранила, но подписал он свое фото так: "Через несколько недель в этот мирный дом войдет война". Действительно, на снимке обычное утреннее чаепитие обычной московской семьи, глава которой трудился на заводе "Калибр". Это предприятие начало работать еще в 1932 году на окраине Москвы у деревни Марьино, ставшей вскоре одним из районов столицы.

Практические занятия по гражданской обороне накануне Великой Отечественной войны. Харьков, 1 июня 1941 г. Фотохроника ТАСС. Фото: Фотохроника ТАСС

Завод выпускал различные измерительные приборы: микрометры, штангенциркули, линейки... Как только грянула война, поступил приказ Госкомитета обороны производство демонтировать, станки погрузить в эшелоны, перевезти на новое место и начать производство там. Сначала местом новой дислокации был выбран узбекский поселок Чирчик, но пока эшелон находился в пути, ГКО перенаправил завод в Челябинск. Не все калибровцы прибыли к месту назначения. На фронт завод отправил 650 человек своих рабочих. Среди них был и Иван Пашенков.

Противогаз - друг молодежи

Этот снимок неизвестный фотокорреспондент ТАСС сделал 1 июня 1941 года на одной из харьковских улиц. До начала войны оставалось ровно три недели, среди населения крупных городов активно проводились занятия по гражданской обороне.

Руководство СССР прекрасно понимало, что без подготовки проблему противовоздушной обороны не решить. Поэтому за пять лет до вторжения немцев Совнарком выпустил постановление: "Об организации населения для защиты от воздушного нападения на территории СССР". Практиковалась сдача нормативов "Готов к противовоздушной и противохимической обороне", "Готов к санитарной обороне", "Готов к труду и обороне"... В стране функционировали тысячи соответствующих кружков, широко практиковались соревнования и походы в противогазах... В годы войны бойцы ПВО смогли предотвратить более 30 тысяч аварий и катастроф на предприятиях, обезвредить сотни тысяч бомб, потушить 90 тысяч пожаров!

Ровно в четыре часа...

А этот снимок уже из нашего времени. Фоторепортер ТАСС Егор Алеев 22 июня 2019 года запечатлел участников первого военно-исторического фестиваля "Брестская крепость". Действо происходит в деревне Альвидино в Татарстане, откуда родом защитник Брестской крепости Герой Советского Союза Петр Гаврилов.

Историки утверждают, что выстрелы и взрывы в героической цитадели были слышны до августа 1941-го, то есть спустя полтора месяца после нападения немцев, хотя на захват крепости фашистское командование отвело всего восемь часов. Особенно яростные бои шли у Восточного форта, оборону которого возглавлял майор из Татарстана Петр Гаврилов. Офицер из своего табельного пистолета уничтожил несколько немцев, был ранен. В крайне истощенном виде его взяли в плен.

События 22 июня 1941 года в деталях воспроизвели на берегу Мёши у села Альвидино участники реконструкции уникального военного фестиваля "Элбэдэн".