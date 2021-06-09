Создатели "Рика и Морти" анонсировали полнометражный фильм

Рика и Морти, как известно, много не бывает. И эту аксиому только что подкрепила команда шоу, в очередной раз заверив массы: демиурги решительно настроены на создание полнометражного фильма в данной вселенной. "Точно будет", - говорят. Пока, правда, без конкретики по срокам.

Напомним: пятый сезон "Рика и Морти" стартует уже 20 июня. При этом сериал уже продлен до седьмого, то есть им и без полного метра есть чем заняться.

Here’s all ten episode titles of Rick and Morty Season Five, premiering June 20th only on @adultswim pic.twitter.com/RG0rRJktAi — Rick and Morty (@RickandMorty) May 24, 2021

Впервые о возможности появления полнометражного фильма авторы заговорили еще пару лет назад, кстати. А новое заявление со стороны продюсера Скотта Мардера, сценариста Дэна Хармона и актрисы озвучки Спенсер Грэммер (голос Саммер) прозвучало в ходе круглого стола с журналистами, передает LADBible.

При этом Мардер отметил, что и так относится к каждому эпизоду шоу как к отдельному фильму, но полнометражка, конечно, станет воистину "весьма эпичной". Подчеркнув: речь по-прежнему про анимационную картину, а не проект с живыми актерами, как это сейчас стало модным.