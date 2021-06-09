Стало известно, сколько россияне потратят на отпуск

В среднем на отпуск в 2021 году россияне планируют потратить 53 тысячи рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга "Ромир".

Отмечается, что в нем приняли участие 1,5 тысячи респондентов по всей стране.

При этом 32% опрошенных рассказали, что расходы на каждого члена семьи составят от 20 до 40 тысяч, 29% планируют потратить от 40 до 60 тысяч на человека, 12% - от 10 до 20 тысяч рублей, 11% - от 60 до 80 тысяч рублей, 8% - от 80 до 100 и свыше 100 тысяч рублей.

Ранее холдинг "Ромир" опубликовал сведения о расходах россиян за прошедшую неделю - с 31 мая по 6 июня, отметив, что они выросли на 35 рублей и составили 5040 рублей. Если сопоставить текущее значение недельных расходов со среднегодовым показателем за год, то на прошлой неделе они выросли на 295 рублей или 6,2%.