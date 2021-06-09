Ставка на аукционе за место на полет в космос с Безосом достигла $3,5 млн

Около шести тысяч человек из 143 стран уже приняли участие в аукционе за место в космическом корабле New Shepard, на котором полетит миллиардер Джефф Безос, ставка достигла 3,5 миллионов долларов. Об этом сообщили организаторы торгов.

В космической компании Blue Origin отметили, что сейчас самая высокая предложенная цена составляет 3,5 миллиона долларов. Аукцион пройдет 12 июня в онлайн-режиме. Сегодня последний день, когда все желающие могут подать заявку и зарегистрироваться в качестве участника.

Победитель предстоящих торгов отправится в космос вместе с владельцем Blue Origin бизнесменом Джеффом Безосом и его братом Марком, пишет РИА Новости. Полет запланирован на 20 июля. Он состоится на многоразовом космическом корабле New Shepard, который строится для коммерческих полетов на границу с космосом.