Суд ЕС отменил решение по заморозке активов Януковича

Европейский суд юстиции общей юрисдикции удовлетворил иск экс-президента Украины Виктора Януковича против Совета ЕС и отменил решение о блокировании активов истца в 2019 году. Об этом говорится в опубликованном решении суда.

Как сказано в решении, Совет ЕС не смог подтвердить, что права Януковича на юридическую защиту были соблюдены в ходе процедуры продления санкционных мер против него.

Одновременно подчеркивается, что Совет ЕС может вводить санкции на основании вынесенных против лиц обвинений в коррупции в странах за пределами Евросоюза, но при этом он должен гарантировать соблюдение их права на юридическую защиту. Отмечается, что опубликованное решение суда не имеет практического значения, так как санкции против Виктора Януковича действуют на основании уже нового решения Совета ЕС от марта 2021 года, которое также оспаривается в суде, передает ТАСС.