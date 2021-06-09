Соцсеть TikTok запустила кампанию против травли

Соцсеть TikTok запустила кампанию, направленную на поддержание дружелюбного и уважительного отношения пользователей друг к другу. В рамках ее первого этапа выйдет серия анимационных роликов, посвященных важности этичного поведения в интернете, сообщили "РГ" в пресс-службе соцсети.

Согласно данным платформы, в России суммарные просмотры видео с хештегами #любовь, #добро, #дружба составляют более десяти миллиардов. В 2021 году обновились настройки безопасности для несовершеннолетних пользователей, была добавлена возможность одновременного удаления до 100 комментариев под видео и запущен функционал для более осознанного комментирования.

Кибербуллинг и агрессивные комментарии подрывают уверенность пользователей в себе и нарушают доверительные отношения между членами сообщества платформы, уверены в соцсети. Для поддержки позитивного поведения в онлайне TikTok запускает серию анимационных видео, которые станут продолжением работы платформы в области обеспечения безопасности пользователей в сети. Ролики можно будет посмотреть в аккаунте @rusafety.