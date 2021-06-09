Судите сами. Согласно статистике, средний доход американских домохозяйств в последние годы составлял около 70 тысяч долларов в год, а средняя ставка подоходного федерального налога для них - 14 процентов. Наиболее высокая ставка в 37 процентов применялась к доходам тех пар, которые зарабатывают свыше 612 тысяч долларов в год.
А какова реальная налоговая ставка для ультрабогатых? Чтобы подсчитать ее, ProPublica сравнила данные их деклараций с оценками состояния, которые публикует Forbes. Результат получился впечатляющий. Суммарное состояние 25 богатейших американцев с 2014 по 2018 год выросло на 401 миллиард долларов, а налогов они заплатили на 13,6 миллиарда. То есть 3,4 процента от роста состояния.
Безусловным чемпионом по безналоговому обогащению стал инвестор Уоррен Баффет, известный призывами к высоким налогам для состоятельных людей. При росте капитала на 24 миллиарда долларов он задекларировал доходы на сумму 125 миллионов, с которых уплатил 23 миллиона налогов. Таким образом, его истинная ставка, по оценке ProPublica, составила 0,1 процента. Основатель Amazon Джефф Безос платил налоги по ставке 0,98 процента, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск - 3,27 процента. Более того, в 2018 году Маск не заплатил ни цента подоходного налога, а финансист Джордж Сорос - еще один активист за высокие налоги для богачей - заполнял нулевые декларации три года подряд. Причем все это на законных основаниях.
Как это возможно? Дело в особенностях подоходного налогообложения. У рядового американца основа состояния - его попадающая под налоги зарплата, а дивидендов от сбережений или других активов либо нет, либо они составляют гораздо меньшую часть. У богачей наоборот: состояние растет астрономическими темпами не за счет зарплаты, а за счет удорожания активов, которыми они владеют, - это ценные бумаги, доли в компаниях, недвижимость. Но рост стоимости этих активов, если их не распродавать, доходом не считается и налогами не облагается.
Например, богатейший человек планеты Джефф Безос по документам получает в Amazon типичную для среднего класса зарплату в 80 тысяч долларов в год. Баффет, занимающий шестую строчку в списке богатейших людей мира, в 2015 году задекларировал такой доход, что только в США больше него заработали по меньшей мере 14 тысяч человек. А основатель Facebook Марк Цукерберг временами и вовсе довольствовался символической зарплатой в 1 доллар. Но дело тут не в благородстве, как может показаться на первый взгляд. Ведь высокие зарплаты как раз облагаются налогом по высокой ставке в 37 процентов.
Богатейшие люди владеют акциями и продавать их не спешат - это и обложение налогами, и потеря доли в компании. Более того, и дивидендов с них получать не хотят, поскольку они считаются доходом и с них также необходимо платить налоги, хотя и меньше, чем с зарплаты (порядка 20 процентов для долгосрочных вложений). В результате, следуя примеру компании Баффета Berkshire Hathaway, многие крупные фирмы сейчас предпочитают не платить дивидендов акционерам, а направляют деньги на инвестиции для дальнейшего роста стоимости акций. По данным ProPublica, так среди прочих делают Amazon, Google и Tesla.
Вот и получается, что у рядового американца налогами облагается практически весь его реальный рост состояния, в то время как у богачей - лишь мизерная его часть. Например, Безос за каждые 100 долларов роста своего богатства заплатил 1,09 доллара налогов, в то время как средний американец - около 160 долларов.
Но выходит, что гигантские состояния богачей существуют только на бумаге, а любая попытка превратить их в реальные деньги приводит к большим налогам. Где тогда миллиардеры берут деньги на роскошную жизнь, если не распродают богатство? Ответ - заемные деньги, в обеспечение которых они предлагают свои активы. Займы налогами не облагаются, а ставки по кредитам в США заметно ниже налоговых, что дает возможность пользоваться миллиардами реальных и дешевых денег.
Наконец, даже если богачи декларируют высокий доход, для них есть масса способов снижения реальной налоговой ставки: это и взносы на благотворительность, и займы, и лазейки в схемах наследования.
О перекосах в налогообложении говорили давно, ведь растущий разрыв между богатыми и бедными американцами налицо, и эта тема в последние годы была одной из самых острых в стране. Но налоговые данные охраняются в США не хуже секретов разведки, поэтому публикация реальных цифр вызвала изрядный резонанс. Американская налоговая служба возбудила расследование по факту утечки в прессу этих данных, подпитавших горячую дискуссию о справедливости налогообложения в стране и необходимости его реформирования.
Ведь по спискам Forbes видно, что миллиардеры за время пандемии рекордными темпами приумножали свое состояние, в том числе благодаря господдержке. И это в то время, как миллионы американцев остались без работы и с трудом сводили концы с концами. Авторы расследования в ProPublica подчеркивают: "Оно разрушает краеугольный для американской налоговой системы миф о том, что каждый здесь платит свою честную долю, а больше всех платят богатые".
Но власть имущие пока далеки от понимания того, как сделать налоговую систему более справедливой. Пришедшие к власти демократы под предводительством Джозефа Байдена обещают реформу, ключевые положения которой - повышение налогов для богачей. Но опубликованные ProPublica данные указывают на то, что обсуждаемый рост ставок на пару-тройку процентов картины сильно не измениит, ведь проблема в том, что считать доходом, а что нет. Наиболее прогрессивные демократы, такие как сенаторы Берни Сандерс и Элизабет Уоррен, предлагают пойти дальше и ввести налог на богатство, то есть как раз на состояние богачей, даже если те его не продают. Но насколько эффективна такая схема, частично применяемая, например, в Испании и Швейцарии, пока вопрос открытый. Так, власти Франции сочли опыт налога на богатство неэффективным и отказались от него.