Богатейшие американцы не уплачивают и десятой доли тех налогов, которые должны были бы перечислять в казну с реального роста своего состояния. Сами по себе перекосы в налогообложении новостью для Америки не стали, но реальные цифры из конфиденциальных налоговых деклараций самых состоятельных людей страны за последние 15 лет, которые опубликовал ресурс ProPublica, произвели эффект разорвавшейся бомбы.

Основатель Tesla Илон Маск и другие миллиардеры делают вид, что платят налоги по-честному. Но у американцев копится раздражение растущей пропастью между богатыми и бедными, они требуют справедливых реформ. Фото: Gettyimages

Судите сами. Согласно статистике, средний доход американских домохозяйств в последние годы составлял около 70 тысяч долларов в год, а средняя ставка подоходного федерального налога для них - 14 процентов. Наиболее высокая ставка в 37 процентов применялась к доходам тех пар, которые зарабатывают свыше 612 тысяч долларов в год.

А какова реальная налоговая ставка для ультрабогатых? Чтобы подсчитать ее, ProPublica сравнила данные их деклараций с оценками состояния, которые публикует Forbes. Результат получился впечатляющий. Суммарное состояние 25 богатейших американцев с 2014 по 2018 год выросло на 401 миллиард долларов, а налогов они заплатили на 13,6 миллиарда. То есть 3,4 процента от роста состояния.

Безусловным чемпионом по безналоговому обогащению стал инвестор Уоррен Баффет, известный призывами к высоким налогам для состоятельных людей. При росте капитала на 24 миллиарда долларов он задекларировал доходы на сумму 125 миллионов, с которых уплатил 23 миллиона налогов. Таким образом, его истинная ставка, по оценке ProPublica, составила 0,1 процента. Основатель Amazon Джефф Безос платил налоги по ставке 0,98 процента, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск - 3,27 процента. Более того, в 2018 году Маск не заплатил ни цента подоходного налога, а финансист Джордж Сорос - еще один активист за высокие налоги для богачей - заполнял нулевые декларации три года подряд. Причем все это на законных основаниях.

Как это возможно? Дело в особенностях подоходного налогообложения. У рядового американца основа состояния - его попадающая под налоги зарплата, а дивидендов от сбережений или других активов либо нет, либо они составляют гораздо меньшую часть. У богачей наоборот: состояние растет астрономическими темпами не за счет зарплаты, а за счет удорожания активов, которыми они владеют, - это ценные бумаги, доли в компаниях, недвижимость. Но рост стоимости этих активов, если их не распродавать, доходом не считается и налогами не облагается.

Основатель Tesla Илон Маск в 2018 году не заплатил ни цента подоходного налога, а финансист Джордж Сорос заполнял нулевые декларации три года подряд

Например, богатейший человек планеты Джефф Безос по документам получает в Amazon типичную для среднего класса зарплату в 80 тысяч долларов в год. Баффет, занимающий шестую строчку в списке богатейших людей мира, в 2015 году задекларировал такой доход, что только в США больше него заработали по меньшей мере 14 тысяч человек. А основатель Facebook Марк Цукерберг временами и вовсе довольствовался символической зарплатой в 1 доллар. Но дело тут не в благородстве, как может показаться на первый взгляд. Ведь высокие зарплаты как раз облагаются налогом по высокой ставке в 37 процентов.

Фото: Gettyimages

Богатейшие люди владеют акциями и продавать их не спешат - это и обложение налогами, и потеря доли в компании. Более того, и дивидендов с них получать не хотят, поскольку они считаются доходом и с них также необходимо платить налоги, хотя и меньше, чем с зарплаты (порядка 20 процентов для долгосрочных вложений). В результате, следуя примеру компании Баффета Berkshire Hathaway, многие крупные фирмы сейчас предпочитают не платить дивидендов акционерам, а направляют деньги на инвестиции для дальнейшего роста стоимости акций. По данным ProPublica, так среди прочих делают Amazon, Google и Tesla.

Вот и получается, что у рядового американца налогами облагается практически весь его реальный рост состояния, в то время как у богачей - лишь мизерная его часть. Например, Безос за каждые 100 долларов роста своего богатства заплатил 1,09 доллара налогов, в то время как средний американец - около 160 долларов.

Но выходит, что гигантские состояния богачей существуют только на бумаге, а любая попытка превратить их в реальные деньги приводит к большим налогам. Где тогда миллиардеры берут деньги на роскошную жизнь, если не распродают богатство? Ответ - заемные деньги, в обеспечение которых они предлагают свои активы. Займы налогами не облагаются, а ставки по кредитам в США заметно ниже налоговых, что дает возможность пользоваться миллиардами реальных и дешевых денег.

Наконец, даже если богачи декларируют высокий доход, для них есть масса способов снижения реальной налоговой ставки: это и взносы на благотворительность, и займы, и лазейки в схемах наследования.

О перекосах в налогообложении говорили давно, ведь растущий разрыв между богатыми и бедными американцами налицо, и эта тема в последние годы была одной из самых острых в стране. Но налоговые данные охраняются в США не хуже секретов разведки, поэтому публикация реальных цифр вызвала изрядный резонанс. Американская налоговая служба возбудила расследование по факту утечки в прессу этих данных, подпитавших горячую дискуссию о справедливости налогообложения в стране и необходимости его реформирования.

Ведь по спискам Forbes видно, что миллиардеры за время пандемии рекордными темпами приумножали свое состояние, в том числе благодаря господдержке. И это в то время, как миллионы американцев остались без работы и с трудом сводили концы с концами. Авторы расследования в ProPublica подчеркивают: "Оно разрушает краеугольный для американской налоговой системы миф о том, что каждый здесь платит свою честную долю, а больше всех платят богатые".

Но власть имущие пока далеки от понимания того, как сделать налоговую систему более справедливой. Пришедшие к власти демократы под предводительством Джозефа Байдена обещают реформу, ключевые положения которой - повышение налогов для богачей. Но опубликованные ProPublica данные указывают на то, что обсуждаемый рост ставок на пару-тройку процентов картины сильно не измениит, ведь проблема в том, что считать доходом, а что нет. Наиболее прогрессивные демократы, такие как сенаторы Берни Сандерс и Элизабет Уоррен, предлагают пойти дальше и ввести налог на богатство, то есть как раз на состояние богачей, даже если те его не продают. Но насколько эффективна такая схема, частично применяемая, например, в Испании и Швейцарии, пока вопрос открытый. Так, власти Франции сочли опыт налога на богатство неэффективным и отказались от него.