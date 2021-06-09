По итогам прошлого года рынок контейнерных перевозок в России вырос на 12 процентов. Случай беспрецедентный, учитывая общее падение экономики на 3 с лишним процента.

Прямой маршрут грузовых железнодорожных перевозок Китай - Европа был запущен между городом Лючжоу (Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай) и столицей России - Москвой. Первый поезд по этому маршруту отправился из Лючжоу в Москву 18 мая. Как заявил вице-президент компании Liugong Machinery Co., Ltd, Ло Гобин, планируется, что поезд преодолеет расстояние около 11 тыс. км и прибудет в Москву через 20 дней. Таким образом, время для транспортировки товаров сократится более чем на две недели. Фото: Медиакорпорация Китая

Как отметил на онлайн-конфереции РБК и Сбера "Транспорт и логистика-2021: драйверы роста, тренды, барьеры" директор по стратегии и развитию Fesco Максим Шишков, в 2020 году в самый пик пандемии и повсеместного введения локдаунов все ощутили падение спроса на перевозки грузов, но уже со второго полугодия наметился рост, который продолжается до сих пор. По итогам 2021 года ожидается увеличение рынка еще на 10 процентов.

Кроме того, с 2020 года грузоотправители стали диверсифицировать логистические маршруты на плече Китай - Европа, проявляя интерес к перевозкам через сухопутные пограничные переходы автомобильным и железнодорожным транспортом, поскольку цены на традиционную доставку по морю со второй половины 2020 начали увеличиваться, в итоге на направлениях Китай - Европа и Китай - США продемонстрировали двузначный рост. При этом из-за пандемийных ограничений в портах судно оборачивалось на несколько дней больше. По словам эксперта Fesco, морские торговые цепочки так и не смогли полностью восстановиться. Усугубила ситуацию уже в нынешнем году пробка в Суэцком канале. Тарифы на доставку контейнеров по железной дороге между Поднебесной и Старым Светом, конечно, тоже изменились, но в пределах инфляции.

По оценке экспертов международной консалтинговой компании McKinsey, суммарный контейнерный поток между КНР и Европой составляет около 12 миллионов контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ, или TEU - Twenty-foot Equivalent Unit) в год. И в ближайшие лет 15 он вырастет приблизительно в полтора раза. "Разумеется, когда мы говорим о контейнерном транзите, речь идет не о перевозках сырья, а оборудования, электроники, любой другой готовой продукции с высокой степенью передела. То есть товаров дорогих, в доставке которых скорость играет большую роль, особенно в сочетании со стоимостью транспортировки. В Китае зарождается самый крупный товаропоток в мире. И этот поток самым естественным образом тяготеет к России, поскольку Россия имеет протяженные границы и с Китаем, и со странами Европы", - подчеркнул младший партнер McKinsey Дмитрий Олейник.

Сейчас Китай проводит политику субсидирования сухопутных перевозок контейнеров по ряду экономических геополитических причин, в том числе желая снизить зависимость от морского транзита. То есть речь идет о миллионах тонн дорогих грузов, которые могли бы ехать через территорию России. В перспективе Маккинзи оценивает этот объем в 4 миллиона тонн. Если же мерить в штуках, пока можно рассчитывать на 1 миллион TEU ежегодного транзита.

Геннадий Бессонов, генеральный секретарь Международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам (КСТП):

Пандемия негативно сказывается на функционировании производственных цепочек и цепочек поставок. А инициатива "Один пояс и один путь" обеспечила благоприятную среду для роста торговли товарами посредством укрепления транспортных связей.

"Тем не менее этот гигантский потенциал в будущем находится под большим вопросом, - считает Дмитрий Олейник. - Если Китай будет сокращать или вовсе прекратит субсидирование сухопутных контейнерных перевозок, то перевозить по железной дороге в контейнерах станет выгодно только грузы стоимостью от 200 тысяч евро за TEU. Также крайне важно, чтобы все участники перевозки преследовали не только свою личную выгоду в ущерб общим объемам, а стремились оптимизировать экономику всей цепочки. Только согласованность только позволит раскрыть потенциал этого маршрута в целом".

По словам гендиректора, председателя правления "ОТЛК-ЕРА" Алексея Грома, с учетом участия в торговых цепочках Японии, Кореи и других государств АТР суммарный контейнерный поток на маршруте Китай - Европа может составлять до 20 миллионов TEU в год. Что касается транзита через Россию, то порог в 1 миллион контейнеров может быть покорен уже в этом году, а два миллиона - в ближайшие три года. При этом, - считает эксперт, - динамика развития железнодорожного транзита была очевидна и без затора на Суэцком канале. Да, железная дорога не может погрузить в одну лодку 20 тысяч TEU одновременно. Но она способна отправлять по сотне контейнеров каждые полчаса и везти их со скоростью 1 тысяча километров в сутки.

Виталий Савельев, министр транспорта РФ:

Минтранс России совместно с РЖД работают на реализацию транзитного потенциала страны. Маршруты сухопутной цепочки поставок через Россию в очередной раз доказали свою востребованность на фоне недавней истории с недельной блокировкой Суэцкого канала контейнеровозом. За 3 месяца 2021 года перевозки контейнеров в сообщении Китай-Европа-Китай по инфраструктуре РЖД выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,2 раза, до 163 тысяч ДФЭ.

Вице-президент по PR и GR УК "Дело" Максим Филимонов также считает, что России реально до 2024 года освоить транзит в 2 миллиона контейнеров. Но при условии дальнейшей цифровизации перевозочного процесса и инвестиций не только в развитие железнодорожной сети, но и пограничных переходов, которые, по словам эксперта, "уже начинают подтормаживать" перевозку.

А по мнению гендиректора "Русатом Карго" Александра Неклюдова, к 2025-2026 годам транзитную перевозку до 500 тысяч TEU в год будет способен взять на себя и Северный морской путь - самый короткий водный маршрут из АТР в Европу.

Кстати

В марте 2011 года первый контейнерный состав по маршруту Китай - Европа отправился из китайского Чунцина в германский Дуйсбург. За 10 лет рейсы по маршруту Китай - Европа совершили более 33,6 тысячи поездов, они перевезли 3 миллиона ДФЭ на сумму более 160 миллиардов долларов. Этим маршрутом связаны более 40 китайских городов и 92 города в 21 стране мира.

По данным компании "РЖД Логистика", благодаря повышению скорости поездов, оптимизации тарифов и введению цифрового обслуживания в 2020 году общий объем товаров, перевезенных между Китаем и Европой через Россию, увеличился более чем на 50 процентов.

Также между КНР и РФ курсируют железнодорожные маршруты Гуанчжоу - Москва, Чэнду - Санкт-Петербург, Ухань - Иркутск, Фучжоу - Пермь и Дэлинха - Барнаул.

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Примечательно, что при спаде объемов грузовых авиационных перевозок в мире более чем на 10 процентов грузовое авиасообщение России с Китаем оставалось по-прежнему активным. Разумеется, в 2020 году существенно изменилась структура грузов, большую часть составили медицинские товары: СИЗ, аппараты ИВЛ, маски, медицинское оборудование и в конце года вакцины. Также по итогам 2020-го произошло значимое (в 2,5 раза) увеличение товаров сегмента e-commerce. "В сегменте перевозок негабаритных и сверхтяжелых грузов мы также наблюдали рост спроса на перевозки медицинского оборудования (в частности, производственных линий для вакцинации), оживление нефтегазового и аэрокосмического секторов (транспортировка спутников и высокотехнологического оборудования). В целом по миру в 2021 году ожидается дальнейший рост грузовых авиаперевозок на уровне семи процентов после падения на 12 процентов в 2020 году", - заявила исполнительный операционный директор ГК "Волга-Днепр" Татьяна Арсланова.