В Афганистане боевики убили десять специалистов по разминированию

Боевики в масках застрелили 10 специалистов, работающих на организацию Halo Trust в северной афганской провинции Баглан, и ранили более десятка человек. Рабочие были убиты поздно вечером, после того как потратили день на разминирование близлежащего поля. Ответственность за нападение взяли на себя боевики запрещенной в РФ группировки "Исламское государство".

Британский фонд Halo Trust был основан в 1988 году для удаления мин, оставшихся в Афганистане с 1980-х годов. Его поддержала принцесса Диана, а также ее сын принц Гарри.

Насилие в Афганистане усилилось после того, как 1 мая Соединенные Штаты начали вывод своих военных из этой азиатской страны. Вывод сил США и коалиции происходит на фоне тупика в мирных переговорах между афганским правительством и талибами. Генеральный директор Halo Trust Джеймс Коуэн сообщил BBC, что нападавшие специально нацелились на представителей группы хазарейского этнического меньшинства. Хазарейцы, третья по величине этническая группа Афганистана, в течение длительного времени сталкивались с дискриминацией и преследованием, в первую очередь из-за своей мусульманской шиитской веры. В последние годы они стали жертвами похищений и убийств со стороны боевиков из числа мусульман-суннитов.