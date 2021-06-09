В Беларусь прибывает из России уникальный передвижной музей "Поезд Победы"

11 июня на главный путь Минского железнодорожного вокзала прибывает из России "Поезд Победы" - уникальный передвижной музей. Акция приурочена к 80-летию начала Великой Отечественной войны и Году народного единства, объявленному в Беларуси.

Всего в музейном составе 12 вагонов, девять из которых заполнены экспонатами, видео- и аудиоматериалами, рассказывающими о важнейших событиях накануне, в годы и после окончания войны. В торжественной встрече мемориального поезда примут участие ветераны, представители органов власти, руководитель представительства Постоянного Комитета Союзного государства в Минске Марианна Щёткина. Прибытие знакового музея на колесах стало возможным благодаря сотрудничеству Белорусской и Российской железных дорог, поддержке Администрации Президента Беларуси и содействию республиканского волонтерского центра, сообщает пресс-центр БЖД.

С экспозицией "Поезда Победы" уже ознакомились более 90 тысяч жителей из 38 городов России

Сам проект можно назвать по-настоящему уникальным. Не случайно он пользуется у россиян большой популярностью. Впервые "Поезд Победы" отправился с Белорусского вокзала Москвы 23 октября 2020 года. Тогда с его экспозицией ознакомились жители Санкт-Петербурга, Мурманска, Архангельска, Смоленска, Курска, Крыма. В этом году поезд побывал в Мурманске, Ленинградской области, Вологде, в Сибири и на Дальнем Востоке. Передвижной музей также посетили жители Ржева. Всего с его экспозицией ознакомились более 90 тысяч жителей из 38 городов 27 регионов России.

Перед тем как приехать в Беларусь, состав с остановками на экскурсии проследовал через Пензу, Брянск, Смоленск.

Знакомство с экспозицией музейного состава - как путешествие во времени. Каждый вагон посвящен отдельному сюжету: из поезда, доставляющего мобилизованных на фронт, посетители перемещаются во фронтовой окоп, фашистский концлагерь, санитарный вагон, в блокадный Ленинград, в лабораторию советского ученого, создающего оружие Победы, и, наконец, встречают поезд Воинов-победителей… В основе этого видео­повествования лежит документальная история о войне, рассказанная от лица ветерана-железнодорожника. Примечательно, что незадолго до отправки в Беларусь мемориальный поезд пополнился вагоном, посвященным обороне Брестской крепости. Там сполна можно ощутить и героизм ее защитников, и трагедию их жен и детей, внезапно оказавшихся на передовой, а впоследствии испытавших весь ужас нацистского плена.

Впечатление усиливает музыка, написанная отдельно для каждого вагона-экспозиции.

Все это производит очень сильное впечатление. Даже если экскурсия проходит онлайн, на сайте уникального музея. А в реальности, конечно, оно еще сильнее. Трехмерные панорамы, живописные полотна, макеты в натуральную величину позволяют в полной мере почувствовать эффект присутствия. Этому способствует и мультимедийное сопровождение.

В вагонах поезда-музея используются 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов. Световые и звуковые эффекты воспроизводят яростный накал воздушных боев и танковых сражений, позволяют ощутить тяготы походной жизни солдат. Да и сам паровоз, стоящий в голове состава, будто сошел с экрана фильма о великой войне.

Накануне даты начала Великой Отечественной войны уникальный состав приедет в Брест, где пробудет до 24 июня

Маршрут поезда-музея построен так, чтобы его могли посетить как можно больше жителей Беларуси. С 11 по 13 июня поезд будет находиться в столице, 14-15 июня - в Орше, 16-17 июня - в Витебске, 18-го переедет в Полоцк. 19-20 июня с экспозицией смогут ознакомиться жители Гродно. А накануне начала Великой Отечественной войны уникальный состав приедет в Брест, где пробудет до 24 июня. В Гомеле экспозиция на колесах будет демонстрироваться 25-26 июня, а в Могилеве - 27-28 июня. И в этом тоже есть своя символика: в эти дни 1944 года войска Красной армии освободили город от немецко-фашистских оккупантов.

Экспозиция будет открыта с 10.00 до 20.00 (перерыв с 14.00 до 15.00). Она рекомендована к посещению с 12-летнего возраста. И в России, и в Беларуси проект социальный, то есть бесплатный для посетителей. Однако заранее нужно отметить, что пандемия наложила отпечаток на возможность ознакомиться с уникальным поездом. По рекомендациям медиков он будет принимать только организованные группы посетителей, имеющие соответствующие пригласительные билеты. Их будут распространять в коллективах предприятий, организаций и учебных заведений местные органы власти. В одном вагоне "Поезда Победы" одновременно смогут находиться не более десяти человек, экскурсия продлится 45 минут. И, конечно, посетители обязаны носить защитные маски. Предполагается, что в Беларуси с экспозицией ознакомятся не менее 16 тысяч человек.

ДОСЬЕ "СОЮЗа"

Историко-просветительский проект "Поезд Победы" создан творческой мастерской "Невский баталист" совместно с медиагруппой "Красный квадрат" при поддержке Министерства науки и высшего образования России, ОАО "Российские железные дороги" и общественной организации "Волонтеры Победы" в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и проведения Года памяти и славы.