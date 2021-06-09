Совсем скоро в Беларуси и России могут появиться союзные технопарки

Технополис "Москва", на одной из площадок которого в Печатниках (территория бывшего автозавода "Москвич") разместились около 90 резидентов, принял делегацию Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси.

Перед совещанием в Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ, на котором обсуждались перспективы сотрудничества в рамках Союзного государства в сфере технопарков, была проведена экскурсия в таможенную зону технополиса и по ряду производств. Гости увидели, например, как производится ортопедическая обувь.

"С Беларусью мы пока не работаем, но нам это было бы интересно", - поделилась Юлия, сотрудница производства, проводившая по нему экскурсию. И добавила, что технополис в качестве места размещения очень удобен. "Помимо того что здесь льготный налоговый режим, у всех резидентов еще есть и общий чат для общения. Это очень помогает в плане промышленной кооперации, когда, например, нужно для производства оперативно что-то сделать, чего своя площадка не позволяет", - рассказала она.

А вот в той части, которая касается таможенной службы, по словам директора по взаимодействию с таможенными органами и участниками ВЭД Ольги Ковалевой, присутствие Беларуси уже гораздо более заметно. Как минимум в том, что практически 80 процентов перевозчиков - белорусы, сообщила она данные статистики делегации.

Имиджево и финансово сотрудничество на площадке технополиса будет выгодно и России, и Беларуси, считает она, потому что "есть множество самых разных вариантов взаимодействия, будете ли вы размещаться на территории ОЭЗ "Технополис "Москва" или работать с нами в каких-то других форматах".

Идеологически те функции, которые выполняют технопарки в России и Беларуси, совпадают

После экскурсии белорусские гости, а также представители Постоянного Комитета Союзного государства, Минпромторга и Минэкономразвития России приняли участие в совещании, на котором обсудили перспективы сотрудничества в области технопарков в Союзном государстве.

Директор ассоциации кластеров Андрей Шпиленко поднял тему создания единого реестра технопарков России и Беларуси. Прежде всего надо зафиксировать объекты для реестра. Хотелось бы, чтобы эта информация была представлена на сайте Постоянного Комитета для инвесторов, которые смогут выбирать себе площадку для инвестиций. Должен появиться личный кабинет и для технопарков, которые могут в нем вносить изменения - технопарк ведь живой организм, который растет, развивается, и данные о нем требуют постоянной корректировки.

Важным шагом может стать новый статус "союзного технопарка" - как структуры, которая способна в итоге объединить в себе набор функций и возможностей для инвесторов России и Беларуси.

Предприниматели Беларуси и России должны знать, какая площадка наиболее привлекательна с точки зрения инвестиций, как найти подходы к реализации научно-технологического проекта, рассказал в эксклюзивном комментарии "СОЮЗу" Андрей Шпиленко:

"Сначала мы должны ответить, по каким критериям отобраны площадки, должны договориться об унификации ряда законодательных требований. Но за всей этой работой кроется одно - дать возможность предпринимателям Союзного государства свободно реализовывать проекты на любой из площадок в России и Беларуси".

Начальник отдела развития инновационной инфраструктуры, коммерциализации и интеллектуальной собственности Госкомитета по науке и технологиям Беларуси Андрей Сосновский в комментарии для "СОЮЗа" отметил, что привлечение российских инвестиций в Беларусь - отличный инструмент, и "в ходе общения мы выделили некие механизмы, которые существуют в технопарках наших стран и которые могут быть взаимно полезны".

"У нас - Союзное государство. И не принципиально - российский ли бизнес придет в Беларусь или белорусский - в Россию. Для нас важно создать благоприятные условия для реализации проектов на всех площадках Союзного государства, чтобы любой бизнес, вне зависимости от территориального расположения, смог выиграть, определив наиболее инвестиционно привлекательные площадки для реализации своих задумок", - считает Андрей Шпиленко.

"У нас есть различия, но они не критичны, потому что идеологически те функции, которые выполняют технопарки в России и Беларуси, совпадают", - резюмировал он. Поэтому, возможно, в новый ежегодный обзор "Технопарки России" будет включена информация и о технопарках Беларуси, конечно, с корректировкой в названии ежегодника.

"Например, давайте поставим формулировку "Союзное государство", - предложил Андрей Шпиленко.