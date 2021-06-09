В Климовичи вернулась "Золотая пчелка"

Международный фестиваль детского творчества "Золотая пчелка" после паузы, вызванной пандемией, ввернулся в Климовичи в 19-й раз. На форум, ставший визитной карточкой Могилевской области, приехало более 400 участников из России, Армении, Узбекистана, Кыргызстана, Молдовы, Сербии и разных регионов Беларуси.

- "Золотая пчелка" - знаменательное событие в культурной жизни Беларуси, ставшее ярким подтверждением тому, что красота, молодость и талант способны спасти и объединить мир, - отметил в приветствии участникам председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц. - На празднике детства, творчества и дружбы можно пообщаться, поделиться мечтами, удивить талантами. Также это настоящий праздник национальных культур. Недаром он проходит в Год народного единства.

Творческой интригой фестивальной программы стали конкурсы вокального, хореографического и народного искусства. И хотя конкурсантов было меньше, чем обычно, их уровень приятно удивил жюри. Заслуженный деятель искусств Беларуси, художественный руководитель Национального центра музыкальных искусств имени Владимира Мулявина, белорусский композитор и исполнитель Олег Елисеенков не скупился на комплименты:

- Очень сильные участники, нам было очень сложно выбирать между ними. Что важно, многие ребята не просто вышли и спели, а предварительно поработали с музыкальным материалом, удивили нас. Например, совершенно по-новому прозвучала "Завіруха, мяцель, завіруха". Мы со Светланой Стаценко сразу отправили видео автору этой композиции Эдуарду Ханку и получили ответ: "Очень профессионально, стильно, новое дыхание". Похожая ситуация была с песней "Нас бьют, мы летаем" в новой интерпретации. Автор музыки Андрей Ктитарев, которому позвонили по видеосвязи, сказал: "Супер!" Так что "Золотую пчелку" услышали даже в Москве.

Совершенно удивительно прозвучала "Завіруха, мяцель, завіруха"

Кавер-версию "Завірухі" 12-летняя Елизавета Мея из Жодино создавала вместе с художественным руководителем и педагогом по вокалу Миланой Вертинской:

- Всегда ищем интересные музыкальные решения, а не просто перепеваем что-то из интернета. Что касается именно этой песни, то нам многие говорили, что джазовый вариант мы не потянем, не справимся со сложной аранжировкой. Долго сидели, думали, мучились над каждым куплетом, и вот результат - у нас в кармане диплом лауреата конкурса!

Фото: Андрей Сазонов

В "Вокальном искусстве" Гран-при удостоены могилевчанка Арина Пехтерева и могилевский квартет "КЭНИ БЭНД". Максиму Саханчуку из Несвижа не было равных в "Изобразительном искусстве". А в хореографическом конкурсе победу праздновала группа "Непоседы" образцового ансамбля эстрадно-спортивного танца "Серпантин" из города Навашино Нижегородской области.

- Юбилейный - пятый - визит на "Золотую пчелку" стал для нас самым успешным, - рассказывает балетмейстер Марина Плешакова. - Девочки неимоверно счастливы Гран-при, некоторые даже расплакались. Мы очень любим приезжать в Климовичи, где помимо конкурсной программы получаем международное общение, новые знакомства, творческое вдохновение.

Ансамбль народного танца "Калинка" из Рославля Смоленской области, представивший на фесте русский хоровод и ирландский танец, в этот раз увозит диплом лауреата второй степени.

- Мы здесь как свои, - рассказала руководитель коллектива Ирина Рыжкова. - Всего полтора часа езды от дома. Успели прогуляться по фестивальным площадкам, накупить сувениров, завести новые знакомства. А за победой приедем в следующий раз!

В городском парке работали многочисленные творческие площадки, выставки и игровые программы. Здесь же выбрали "Мисс Золотую пчелку - 2021".