В Болгарии заподозрили НАТО в причастности к крушению истребителя

Болгарская партия "Атака" предположила, что потерпевший крушение истребитель МиГ-29 ВВС страны подвергся атаке во время учений американских военных.

"Учения НАТО у нас показали, что они представляют опасность для страны", - говорится в публикации председателя политсилы Волена Сидерова на странице в Facebook. Лидер фракции напомнил о произошедшем ранее вопиющем инциденте, когда солдаты НАТО по загадочному недоразумению ворвались на гражданское предприятие, перепугав работников.

"Имеется ли что-то правдивое в информации, поступающей из военных кругов, что разбившийся истребитель был использован в качестве мишени сил НАТО? - указывается в заявлении Сидорова. - "Атака" требует немедленного закрытия американских военных баз на нашей территории". Кроме того, в партии объявили о начале сбора подписей для инициирования референдума о целесообразности дальнейшего членства Болгарии в НАТО.

О пропавшем над Черным морем истребителе стало известно прошлой ночью. В настоящее время продолжаются поиски самолета и пилота.