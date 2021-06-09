В Чили построили первый в Латинской Америке завод солнечной энергии

Президент Чили Себастьян Пиньера на фоне установки по концентрации солнечной энергии, 8 июня 2021 г. Фото: Chilean Presidency/AFP

В одном из самых засушливых мест Земли, в пустыне Атакама на севере Чили, построена первая в Латинской Америке установка по концентрации солнечной энергии. В церемонии ее открытия принял участие президент Чили Себастьян Пиньера.

По его словам, установка представляет собой башню высотой 250 метров, которая получает солнечный свет и аккумулирует его с помощью 10,6 тысячи расположенных вокруг зеркал. "Это шаг к новому, лучшему миру, более чистому", - цитирует РИА Новости Пиньера.

Комплекс будет производить энергию круглосуточно, используя систему хранения тепловой энергии. Установка позволит сократить на 600 тысяч тонн число выбросов CO2 в год.

Чили обязалась обеспечить к 2050 году нулевой уровень выбросов углекислого газа. Это единственная развивающаяся страна, власти которой ставят такие цели.