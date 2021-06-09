Новости

Байден уведомил Конгресс об антитеррористических операциях США за рубежом 03:21
Постпред РФ в Вене призвал вернуться к СВПД по иранской ядерной программе 03:19
В Чили построили первый в Латинской Америке завод солнечной энергии 02:06
Ставка на аукционе за место на полет в космос с Безосом достигла $3,5 млн 01:59
В США мошенник выдавал себя в соцсетях за родственников Трампа 01:43
Армия Сирии уничтожила большую часть выпущенных Израилем ракет 01:22
Медведев не смог пробиться в полуфинал "Ролан Гаррос" 00:55
Бельгия снова смягчает ковидные ограничения 00:46
Роспотребнадзор: Пожилые люди легко переносят вакцинацию от COVID-19 00:45
SANA: Средства ПВО Сирии отражают ракетную атаку над Дамаском 00:33
В Мытищах экстренные службы ищут сбежавшего медведя 00:27
Захарова оценила слова Зеленского о новой форме сборной Украины 00:19
Собянин премировал всех соцработников в честь профессионального праздника 08.06.2021
Блинкен опроверг резкое заявление Зеленского по "Северному потоку-2" 08.06.2021
При взрыве гранаты в Харькове пострадали три человека 08.06.2021
Псаки не знает, зачем США ввели санкции против космической отрасли РФ 08.06.2021
Золотая монета "Двойной орел США" продана за рекордные 18,9 млн долларов 08.06.2021
Пушков оценил заявление о 50 годах подготовки Байдена к саммитам в Европе 08.06.2021
В Госдуме назвали утвержденный приговор Младичу политизированным 08.06.2021
Более тысячи стартапов смогут получить господдержку по технологиям ИИ 08.06.2021
МИД: Отношения России и Запада оказались в нулевой точке 08.06.2021
Минобороны опубликовало данные о коронавирусе в армии 08.06.2021
На форуме "Армия-2021" покажут научные разработки кадетов 08.06.2021
Белоусов поручил выделить в 2021 году субсидии на перевозку пассажиров в ДФО 08.06.2021
Стало известно, кто будет комментировать первые игры Евро-2020 08.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" предлагает скидку на подписку
"Почта России" предлагает скидку на подписку
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
В "РГ" обсудят массовый скрининг новорожденных
В "РГ" обсудят массовый скрининг новорожденных
09.06.2021 02:06
Рубрика: В мире

В Чили построили первый в Латинской Америке завод солнечной энергии

Президент Чили Себастьян Пиньера на фоне установки по концентрации солнечной энергии, 8 июня 2021 г. Фото: Chilean Presidency/AFP Президент Чили Себастьян Пиньера на фоне установки по концентрации солнечной энергии, 8 июня 2021 г. Фото: Chilean Presidency/AFP
Президент Чили Себастьян Пиньера на фоне установки по концентрации солнечной энергии, 8 июня 2021 г. Фото: Chilean Presidency/AFP

В одном из самых засушливых мест Земли, в пустыне Атакама на севере Чили, построена первая в Латинской Америке установка по концентрации солнечной энергии. В церемонии ее открытия принял участие президент Чили Себастьян Пиньера.

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости
Ученые: В мире зафиксирован самый высокий уровень выбросов в истории

По его словам, установка представляет собой башню высотой 250 метров, которая получает солнечный свет и аккумулирует его с помощью 10,6 тысячи расположенных вокруг зеркал. "Это шаг к новому, лучшему миру, более чистому", - цитирует РИА Новости Пиньера.

Комплекс будет производить энергию круглосуточно, используя систему хранения тепловой энергии. Установка позволит сократить на 600 тысяч тонн число выбросов CO2 в год.

Чили обязалась обеспечить к 2050 году нулевой уровень выбросов углекислого газа. Это единственная развивающаяся страна, власти которой ставят такие цели.

В мире Южная Америка Чили

Главное сегодня

Путин назвал героическим труд социальных работников во время пандемии
Минздрав: "Спутник V" и "Спутник лайт" могут применяться для ревакцинации
Зампред Банка России оценила риски отключения России от SWIFT
Макрон прокомментировал инцидент с пощечиной
В Германии с пониманием отнеслись к словам Путина о нежелании "кормить" Киев
На каких условиях заключенных в разных странах привлекают к работе
В Польше введут новую научную дисциплину: науку о семье