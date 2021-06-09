В ЕС приняли резолюцию о сертификатах для путешествий после прививки

Европарламент принял резолюцию, где прописаны условия применения "зеленого" сертификата для облегчения передвижения по странам Евросоюза во время пандемии граждан, сделавших прививку. Трансляция голосования велась на сайте Европейского парламента.

В документе будет информация о вакцинации препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Страны также будут иметь возможность принять решение о приеме сертификатов о вакцинации пока еще не одобренными этими организациями препаратами.

Сертификат призывают сделать бесплатным. Он может выдаваться в бумажном и в цифровом виде.