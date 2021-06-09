В этом году две из трех научных премий присуждены работам по медицине. Очевидным лидером, конечно, была вакцина против ковида. За разработку и внедрение эффективных рекомбинантных вакцин против лихорадки Эбола и новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также за создание технологии конструирования вирусных систем доставки кассет со вставкой гена гликопротеина вируса Эбола и гена S-белка вируса SARS-CoV-2 награждены академик Александр Гинцбург и член-корреспондент РАН Денис Логунов (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. академика Н.Ф. Гамалеи), а также член-корреспондент РАН Сергей Борисевич (ФГБУ "48 Центральный научно-исследовательский институт" минобороны).

Объявив, что Россия создала и зарегистрировала первую в мире вакцину против ковида, она поразила мир. Эффект был сравним, наверное, только с запуском первого спутника Земли или полетом Гагарина. Страна, где финансирование науки во много раз отстает от уровня ведущих стран, сумела опередить не только научных лидеров, но крупнейшие и знаменитые фармацевтические фирмы. Для многих конкурентов за границей это казалось фантастикой. Кто-то даже заявлял, что Россия, возможно, блефует.

Поток критики в адрес "Спутника V" зашкаливал. Если не полностью замолчать, то притихнуть этот хор вынудила публикация в авторитетном международном журнале Lancet, где признано, что наша вакцина имеет эффективность 91,6 процента, является безопасной и помогает предотвратить тя­желое проявление болезни COVID-19 и смерть от нее. Сегодня она зарегистрирована в 67 странах мира. По мнению президента РАН Александра Сергеева, имена авторов вакцины должны быть включены в список номинантов на Нобелевскую премию.

Напомним, как она работает. Это комбинированная векторная вакцина. Суть в том, что в клетку человека вводится ген вируса, против которого и разрабатывается вакцина. В случае с COVID-19 этот ген дает сигнал клетке вырабатывать шиповидный белок, аналогичный тому, который находится на поверхности коронавируса. Как только иммунная система замечает этот белок, она начинает вырабатывать антитела и активизирует другие ответные реакции организма. Если он впоследствии столкнется с коронавирусом, то уже будет знать, как его побороть.

Транспортом для доставки гена в клетку человека служит версия другого вируса (его называют вектор). В "Спутнике V" это аденовирус, который обычно вызывает у человека ОРВИ, конъюнктивит. Но он видоизменен и не представляет угрозы заболевания для человека.

Александр Гинцбург не раз подчеркивал, что " Спутник V", создавался не на голом месте. У ученых был задел, ведь над этой технологией в институте Гамалеи работали более 25 лет. С 2014 года эта же технология начала использоваться для конструирования векторных вакцин, в том числе и против вируса Эбола. Ее применяли в очаге этой инфекции - Гвинее.

Вторая премия по медицине связана с уникальными достижениями в области онкологии. Академиками Евгением Чойнзоновым (Научно-исследовательский институт онкологии ФГБУ "Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН"), Игорем Решетовым (Институт кластерной онкологии ФГБУ "Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова") и доктором медицинских наук Садуллой Абакаровым (ФГБУ "Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования" минздрава) разработаны не только новые технологии спасения жизни при онкологических заболеваниях головы, шеи и лица, которые увеличивают выживаемость пациентов до 95%. Важнейшим достижением является качество жизни пациента после сложнейшей операции. Авторы создали уникальные методы, которые позволяет этим людям не только жить долго, но и вести полноценную деятельность.

По мнению президента РАН Александра Сергеева, имена авторов вакцины должны быть включены в список номинантов на Нобелевскую премию

- Раньше у многих больных после успешных операций по удалению опухоли оставалось множество дефектов, например, нарушение глотания и речи, даже менялся внешний облик, - говорит Игорь Решетов. - Понятно, что с такими недостатками им очень трудно вернуться к нормальной социальной жизни. Нами разработан целый спектр трансплантатов практически любой ткани. Это полное подобие естественного органа - кости, мышцы, кожи. После пересадки, скажем, трансплантата кости нижней челюсти она через несколько месяцев становится такой же, какой была естественная. Таким же способом можно, как в конструкторе Лего, устанавливать любые из удаленных хирургами "деталей". Кстати, трансплантаты создаются с помощью 3D-печати. Важно подчеркнуть, что в России создана научная школа в этой области медицины и передовые методы борьбы с онкологией сегодня доступны во многих регионах страны.

Академик Евгений Александров из Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе РАН и доктор Валерий Запасский из Санкт-Петербургского государственного университета награждены за создание и развитие нового научного направления - спектроскопии спиновых шумов. Эта уникальная работа связана со знаменитыми исследованиями советского физика Евгения Завойского, который девять раз выдвигался на Нобелевскую премию. По мнению многих ученых, это один из самых ярких примеров, когда выдающаяся работа нашего физика так и не была отмечена жюри премии. Завойский еще в середине 40-х годов прошлого века открыл явление парамагнитного резонанса, которое стало основой для разработки принципиально нового метода спектроскопии. Он позволяет изучать многие вещества и процессы, недоступные оптическим, рентгеновским и другим исследованиям.

Евгений Александров и Валерий Запасский показали возможность иного подхода к резонансу Завойского. Они вообще отказались от самого принципа резонанса! Дело в том, что для изучения вещества с помощью спектроскопии на него обязательно воздействуют электромагнитным полем и по ответу строят спектр вещества. Авторы пошли иным путем. Они предложили наблюдать вещество, вообще его не трогая, оставив в "чистом виде". А изучать его самопроизвольные колебания, так называемые спонтанные спиновые шумы. Это упростило эксперименты и приблизило чувствительность измерений к фундаментальному пределу.

Созданное авторами новое научное направление применяется в фундаментальных исследованиях, в технологиях контроля структурного совершенства полупроводниковых наноструктур, в системах трехмерной визуализации структуры материалов, в строительстве, машиностроении, медицине и других сферах экономики.