В ГД доработают законопроект о создании единой цифровой платформы занятости

В резонансный законопроект о создании в России единой цифровой платформы занятости ко второму чтению предложены 56 поправок. Такое решение принял в среду Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Как рассказал первый зампредседателя комитета Михаил Тарасенко, необходимость доработки законопроекта стала очевидна после обсуждения отзывов и предложений, поступивших из 70 регионов. Однако многие из них потребуют очень серьезной проработки, поэтому их передадут уже новому созыву с рекомендацией проработать отдельными законопроектами. А новую редакцию законопроекта с 56 поправками планируется рассмотреть во втором чтении до конца текущей сессии.

Тарасенко отметил, что рабочая группа усилила положения документа о равенстве всех существующих методов работы - очной и дистанционной. Согласно поправкам, дистанционный формат поиска работы будет использоваться наравне с очным приемом в центрах занятости. Также повышена роль трехсторонних комиссий, то есть роль социального диалога в сфере занятости.

Кроме того, для нескольких норм был добавлен переходный период. Так, многие регионы просили отсрочить переход на единую цифровую платформу из-за длительности процесса перестройки собственных платформ. Было решено, что эта норма вступит в силу с 1 января 2023 года. Обязанность работодателей публиковать вакансии будет действовать с 1 января 2022 года.

Также внесено несколько поправок, касающихся квотирования рабочих мест для инвалидов. Ответственными за этот процесс будут не органы соцзащиты, а органы занятости. Более того, они сами должны будут приходить к маломобильным инвалидам, чтобы помочь им с трудоустройством, а на начальный период работы назначить им наставника.

Законопроект был внесен в Госдуму в феврале 2021 года группой депутатов и сенаторов во главе с руководителями обеих палат парламента. Он направлен на цифровизацию системы занятости и позволит сделать доступной информацию о рынке труда.

Изменения предлагается внести в закон "О занятости населения в РФ". Предполагается, что на единой платформе будут размещены вакансии федеральных, региональных и местных органов власти, а также компаний, у которых в штате более 25 сотрудников. При этом работодателей обяжут публиковать такую информацию, что позволит значительно расширить банк вакансий. Авторы законопроекта ожидают, что его принятие создаст предпосылки для перехода от формального предоставления услуг к адресному индивидуальному подходу.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что создание единой цифровой платформы в сфере занятости расширит возможности трудоустройства для граждан, упростит для работодателей поиск персонала, а также позволит снять межрегиональные барьеры и максимально приблизит всю систему к нуждам людей.

Помимо прочего, расширяются возможности для пенсионеров - они смогут проходить профессиональное обучение в системе службы занятости не только по месту жительства, но и по месту пребывания.