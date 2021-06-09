В Госдепе заявили об увеличении влияния России на мировой арене

Вашингтон признает, что Россия расширила за последние годы свое влияние на мировой арене, в том числе в регионах, где ранее была менее активна. Об этом заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в ходе выступления на интернет-семинаре Германского фонда Маршалла (организация признана нежелательной в РФ).

"Мы понимаем, что Россия является (постоянным - прим. "РГ) членом Совета Безопасности (ООН), мировой державой, громко заявила о себе в тех частях света, где, возможно, дело не обстояло таким образом ранее. Как было в Сирии", - сказала Шерман.

Она также добавила, что сейчас США добиваются того, чтобы Россия не играла нестандартно большую роль, в частности, в энергетической безопасности Европы.