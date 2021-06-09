В Госдуме доработали законопроект Минтруда о производственном травматизме

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов доработал правительственный законопроект о совершенствовании механизмов предупреждения производственного травматизма. Ранее документ получил концептуальную поддержку Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, однако у профсоюзов остался к нему ряд претензий, над устранением которых и трудилась рабочая группа.

Как рассказал первый зампредседателя комитета Михаил Тарасенко, законопроект вызвал большую социальную напряженность в обществе и в Госдуму поступило множество предложений. Из них рабочая группа сформировала более 200 поправок, 143 из которых были рекомендованы к принятию.

Самые категорические возражения профсоюзов вызвала норма, дающая работодателю право увольнять работника за грубые нарушения правил техники безопасности. Согласно действующему законодательству, инициировать увольнение на таком основании может только комиссия по охране труда - паритетный орган социального партнерства, работающий в трудовом коллективе. В результате длительных обсуждений с привлечением сотрудников Минтруда, ФНПР и РСПП норму из законопроекта было решено удалить.

Также дискуссию вызвало новое определение безопасных условий труда. По мнению профсоюзов, оно может трактоваться таким образом, что наличие средств индивидуальной защиты делает опасные условия труда безопасными. А значит, безответственные работодатели используют это, чтобы не платить сотрудникам надбавки, выдав работникам маску или каску. В итоге решили оставить старую формулировку, которая действует сейчас.

Кроме того, из законопроекта изъяли расшифровку понятия грубая неосторожность (осознанное нарушение пострадавшим правил техники безопасности), которая, по мнению авторов, должна была защищать работника в суде. Члены рабочей группы пришли к выводу, что это понятие слишком емкое, а осознанность очень сложно будет доказать.

Присутствовавший на заседании представитель ФНПР отметил, что в дальнейшем ряд положений еще нужно будет уточнять и раскрывать в подзаконных актах, однако в целом профсоюзы поддерживают законопроект с учетом поправок.

Замглавы Минтруда РФ Алексей Вовченко также заявил, что рабочей группе удалось выйти на сбалансированное решение, которое далось не просто.

Комитет рекомендовал законопроект к принятию во втором чтении.

Поправки в Трудовой кодекс, разработанные Минтрудом, были внесены в Госдуму в декабре 2020 года. Они вносят полностью новую редакцию 10-го раздела Трудового Кодекса и призваны усовершенствовать существующие механизмы предотвращения производственного травматизма и профессиональней заболеваемости. Авторы постарались сделать акцент прежде всего на профилактику, а не на компенсацию полученных травм и заболеваний.

Новые нормы призваны стимулировать работодателя создавать безопасные условия труда для своих сотрудников. В частности, необходимо сформировать оценку рисков на производстве. Документооборот в сфере охраны труда можно будет вести в электронном виде. Обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты будет необходимо в соответствии с действующими на рабочем месте угрозами для здоровья. В настоящее время эти нормы ориентированы только на ту или иную профессию.

Документ вводит понятие "микротравма", каждую из которых следует учитывать специальным образом. Это поможет более эффективно предотвращать серьезный вред здоровью.

Кроме того, работнику дается право отказаться от выполнения работы, если он усматривает в этом опасность для здоровья.