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09.06.2021 14:09
Рубрика: Власть

В Госдуме рассказали, запретят ли детям и пьяным выгуливать животных

Текст: Ольга Игнатова
Довольно неоднозначный законопроект поступил в Государственную Думу.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Сенаторы подготовили инициативу, в которой предлагают наделить регионы дополнительными правами по установлению требований к выгулу и содержанию домашних животных. Как пояснил "Российской газете" глава Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, сам законопроект рамочный. Федеральные органы власти он не затрагивает. Но зато, в случае принятия, может затронуть интересы миллионов любителей кошек, собак и другой живности, которую россияне заводят дома.

Фото: iStock
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Как поясняет депутат, сегодня практически в каждой второй семье есть домашние питомцы, поэтому подобные инициативы всегда требуют взвешенного решения. "В самом тексте законопроекта ни про какие новые санкции к владельцам домашних питомцев речь не идет. Просто предлагается наделить регионы полномочиями определять условия для их содержания и выгула. А вот если вы посмотрите пояснительную записку, то там перечисляются возможные ограничения к владельцам кошек и собак, которые могут быть установлены", - уточнил Бурматов.

Действительно, в пояснительной записке, в частности, указывается, что могут устанавливаться требования к длине поводка для собаки, запрет на выгул домашних животных лицам, находящимся в состоянии алкогольного, токсического, наркотического опьянения, запрет на выгул домашних животных, требующих особой ответственности владельца, лицам в возрасте до 14 лет, а также требования, обеспечивающие защиту домашних животных от жестокого обращения.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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"Мы будем очень аккуратно относиться к данной инициативе. Естественно, обсудим ее с общественными организациями, зоозащитниками. Но уже и сейчас реакция есть. В частности, непонятно, кто должен определить, например, степень опьянения владельца собаки? Или почему в 13,5 лет ребенок не может выгуливать своего чихуа-хуа, а в 14 уже может? Закон об ответственном обращении с животными принят, он довольно содержательный и всесторонний. Владельцы домашних животных сейчас обязаны выгуливать их на поводках, вдали от детских площадок, а потенциально опасные породы собак, перечень которых определен МВД, должны быть в намордниках. Давать регионам дополнительные полномочия - значит заведомо плодить различные перегибы, исправлять которые опять нужно будет на законодательном уровне", - считает парламентарий.

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